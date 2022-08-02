Скорость последовательного чтения/записи 7400 МБ/с и 6800 МБ/с

Несмотря на то, что на горизонте маячат твердотельные накопители PCIe 5.0, по-прежнему существует обширный рынок устройств PCIe 4.0. Имея это в виду, Adata сегодня анонсировала свой новейший твердотельный накопитель PCIe 4.0, Legend 960.

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В Adata говорят, что Legend 960 предназначен для создателей контента, но он также подойдет для вашей игровой системы благодаря номинальной скорости последовательного чтения/записи 7400 МБ/с и 6800 МБ/с соответственно. Большинство недавно выпущенных высокопроизводительных твердотельных накопителей приближаются к максимальному использованию интерфейса PCIe 4.0, и Legend 960 не является исключением. Произвольное чтение/запись 4K рассчитано на 750K и 630K IOPS соответственно. В твердотельном накопителе используется контроллер Silicon Motion SM2264. Adata заявляет, что рейтинг износостойкости составляет 1560 терабайт при записи, а среднее время наработки на отказ составляет 2 миллиона часов. Также на твердотельный накопитель предоставляется 5-летняя гарантия.

Следует отметить, что, хотя Legend 960, скорее всего, появится на ПК, он также совместим с Sony PlayStation 5. Из-за низкопрофильного радиатора SSD и производительности, которая легко соответствует минимальным требованиям Sony, любители DIY могут использовать Legend 960, чтобы расширить свое хранилище для лучших современных игр AAA. Тем не менее Adata отмечает, что максимальная скорость чтения составляет 6400 Мбит/с (вместо 7400 Мбит/с) при использовании Legend 960 в PlayStation 5.

В ближайшие дни Adata Legend 960 появится в магазинах емкостью 1 ТБ и 2 ТБ. Кроме того, Adata подтверждает, что SKU на 4 ТБ также находится в разработке и поступит в конце этого месяца. К сожалению, в настоящее время информация о ценах недоступна ни для одного из SKU.

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Ранее в этом году на выставке CES 2022 компания Adata продемонстрировала твердотельные накопители следующего поколения с интерфейсом PCIe 5.0: Project Nighthawk, в которых будет использоваться контроллер Silicon Motion SM2508, и Project Blackbird с InnoGrit IG5666. Project Nighthawk обещает скорость последовательного чтения/записи до 14 Гбит/с/12 Гбит/с, а Project Blackbird рассчитан на 14 Гбит/с/10 Гбит/с. Также сообщается, что твердотельные накопители, которые будут доступны емкостью до 8 ТБ, будут иметь от 50 до 80 процентов увеличения случайных операций ввода-вывода в секунду по сравнению с существующими твердотельными накопителями PCIe 4.0. Конечно, для этого понадобится платформа Intel Alder Lake или AMD Zen 4, чтобы получить поддержку PCIe 5.0.