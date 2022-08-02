Solidigm, бывшее подразделение Intel SSD, приобретенное SK Hynix, представило свое первое новое семейство твердотельных накопителей для ПК

Solidigm, бывшее подразделение Intel SSD, приобретенное SK Hynix, представило свое первое новое семейство твердотельных накопителей для ПК. Твердотельные накопители P41 Plus по сути являются младшими собратьями высокопроизводительных накопителей Platinum P41 компании, ориентированных на требовательных пользователей и геймеров. Но хотя пиковая производительность накопителей Solidigm P41 Plus ниже по сравнению с более дорогими моделями, они обещают стабильно высокую производительность.

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Твердотельные накопители Solidigm P41 Plus основаны на собственном контроллере компании с интерфейсом PCIe 4.0 x4, а также на фирменной памяти 3D NAND. Накопители будут доступны в конфигурациях 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ГБ, а также в форм-факторах M.2-2280, M.2-2242 и M.2-2230. Диски меньшего размера (в форм-факторах M.2-2230 и M.2-2242) будут доступны только OEM-клиентам, модели большего размера также будут продаваться в розницу.

Что касается производительности, Solidigm оценивает скорость последовательного чтения P41 Plus до 4125 МБ/с и скорость последовательной записи до 3325 МБ/с. Между тем заявленная скорость произвольного чтения составляет до 390 тыс. операций ввода-вывода в секунду, а скорость произвольного чтения — до 540 тыс. операций ввода-вывода в секунду.

Одной из ключевых особенностей Solidigm P41 Plus является программное обеспечение Synergy, которое повышает производительность произвольного чтения и записи, когда диск заполняется данными, отслеживая шаблоны использования, определяя высокоприоритетные данные и перемещая часто используемые данные в кэш. Synergy — это чисто программная технология, которую необходимо скачивать и устанавливать отдельно. Основываясь на данных Solidigm, Synergy улучшает производительность PCMark 10 менее чем на 10%, что может быть не столь существенно, но, по крайней мере, приятно.

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Solidigm не объявила цены на свои накопители P41 Plus, но, учитывая тот факт, что мы имеем дело с семейством твердотельных накопителей PCIe 4.0 начального уровня, можно ожидать, что устройства будут относительно недорогими.