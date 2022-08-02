Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Solidigm представила потребительские SSD P41 Plus PCIe 4.0
Solidigm, бывшее подразделение Intel SSD, приобретенное SK Hynix, представило свое первое новое семейство твердотельных накопителей для ПК
анонсы и реклама
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
12700KF за копейки в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть

Solidigm, бывшее подразделение Intel SSD, приобретенное SK Hynix, представило свое первое новое семейство твердотельных накопителей для ПК. Твердотельные накопители P41 Plus по сути являются младшими собратьями высокопроизводительных накопителей Platinum P41 компании, ориентированных на требовательных пользователей и геймеров. Но хотя пиковая производительность накопителей Solidigm P41 Plus ниже по сравнению с более дорогими моделями, они обещают стабильно высокую производительность. 

реклама

Твердотельные накопители Solidigm P41 Plus основаны на собственном контроллере компании с интерфейсом PCIe 4.0 x4, а также на фирменной памяти 3D NAND. Накопители будут доступны в конфигурациях 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ГБ, а также в форм-факторах M.2-2280, M.2-2242 и M.2-2230. Диски меньшего размера (в форм-факторах M.2-2230 и M.2-2242) будут доступны только OEM-клиентам, модели большего размера также будут продаваться в розницу.

Что касается производительности, Solidigm оценивает скорость последовательного чтения P41 Plus до 4125 МБ/с и скорость последовательной записи до 3325 МБ/с. Между тем заявленная скорость произвольного чтения составляет до 390 тыс. операций ввода-вывода в секунду, а скорость произвольного чтения — до 540 тыс. операций ввода-вывода в секунду.

Одной из ключевых особенностей Solidigm P41 Plus является программное обеспечение Synergy, которое повышает производительность произвольного чтения и записи, когда диск заполняется данными, отслеживая шаблоны использования, определяя высокоприоритетные данные и перемещая часто используемые данные в кэш. Synergy — это чисто программная технология, которую необходимо скачивать и устанавливать отдельно. Основываясь на данных Solidigm, Synergy улучшает производительность PCMark 10 менее чем на 10%, что может быть не столь существенно, но, по крайней мере, приятно.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Solidigm не объявила цены на свои накопители P41 Plus, но, учитывая тот факт, что мы имеем дело с семейством твердотельных накопителей PCIe 4.0 начального уровня, можно ожидать, что устройства будут относительно недорогими. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ssd #новинки #новинка #sk hynix
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Sabrent работает над игровым NVMe SSD, ориентированным на DirectStorage
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Медные прокладки - убийцы видеокарт появились в продаже на Авито
32
Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
25
Британец, потерявший на свалке 7 500 биткоинов, будет искать их с помощью робособак Boston Dynamics
7
Телескоп Джеймс Уэбб впервые обнаружил сверхновую звезду
+
AMD Ryzen 7000 поступят в продажу 15 сентября по цене от 299 долларов за Ryzen 5 7600
30
5 самых популярных видеокарт в магазинах РФ на 1 августа 2022г – лучшее соотношение цены и fps
5
Как купить плохую видеокарту – изучаем самый неправильный способ выбора для неопытных новичков
12
Геймер потратил в Diablo Immortal на персонажа $100 тысяч и стал слишком силён, чтобы сражаться с другими игроками
1
В сети Эфира грядёт раскол – часть майнеров планирует бойкотировать PoS, добывая Эфир на видеокартах
5
Core i7-13700K и Core i5-13600K продемонстрировали разочаровывающий результат в игровых тестах
11
Нейросеть "DALL-E-2" показала «последние селфи на Земле»
4
В Индии заблокировали специальную версию PUBG: Mobile
+
GeForce RTX 3050 подключили через USB-PCIe адаптер — потеря производительности достигает 80%
3
Во дворе китайского ресторана случайный посетитель обнаружил следы динозавров
+
Моддер превратил туалет в полнофункциональную игровую комнату
16
Геймерские процессоры дешевеют в российских магазинах – Core i5-12600KF скинул 33%
9
Учёные: Употребление красного мяса изменяет микробиом кишечника и повышает риск заболеваний сердца
5
В ближайшие два года серверный бизнес Intel будет расти медленнее остального рынка
2
Топовая материнская плата MSI MEG X670E GODLIKE для процессоров Ryzen 7000 обещает стать эталонной
4
Пиратский онлайн-кинотеатр Zetflix просит добавить его приложение в магазины RuStore и NashStore
12

Популярные статьи

10 знаменитых игр прошлого, в которые можно поиграть прямо в браузере
9
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
330
Обзор смартфона Motorola Moto Edge X30 Under Screen Edition
12
Как я прошёл Stray – необычная игра о приключениях рыжего кота в мире равнодушных роботов
46
Записки Космического Сантехника. HP G7000
14
Цены все еще высоки: анализ рынка видеокарт ценой до 35000 рублей в августе 2022 года
8

Сейчас обсуждают

Dmitry Mitry
20:59
Зависит от температуры. На пять градусов - ничем. Все эти територии, которые будут затоплены, крайне незначительны, при этом огромные полярные области превратятся в плодородные земли средней полосы. Н...
Ученые обдумывают план по искусственному затмению солнца и замедлению изменения климата
Муж_ЗАГЛOTA
20:58
вокруг ИЛОШКИ?
ВЦИОМ: 35% россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот
Лопшо Педунь
20:57
Есть такой анекдот про айсберг, так вот если айсебрг заменить словом Вселенная. То Вселенная (айсберг) поплывет дальше, ей все равно на ваши хотелки, веры, религии, убеждения. И как обычно после смерт...
Ученые обдумывают план по искусственному затмению солнца и замедлению изменения климата
ptlrkptt
20:56
ооо... вам нужно съездить в китай ...
ВЦИОМ: 35% россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот
cupgrn
20:56
Да патч выпустят , который обнулит весь лут донора метёлки. Придется ему снова сотку им заносить .
Blizzard внесёт изменения в матчмейкинг Diablo Immortal
Фыва
20:54
нет - я не быдло - у быдла коллективный разум - я же мыслю самостоятельно
ВЦИОМ: 35% россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот
Appengamer
20:53
Это ненадолго. Эфир уже пошёл вверх. И скоро задроты опять без карточек останутся, потому что вовремя не купили.
Цены все еще высоки: анализ рынка видеокарт ценой до 35000 рублей в августе 2022 года
ptlrkptt
20:50
если вам так удобнее -- да ради бога )) Вселенная существует независимо от нашего мнения о ней.
Ученые обдумывают план по искусственному затмению солнца и замедлению изменения климата
Иван Кирби
20:50
Пшёл на х у й клоп
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
flyval
20:50
Вопрос только в том КОМУ надо?
ВЦИОМ: 35% россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем