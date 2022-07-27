Intel остается ведущим инвестором с 19% от общего объема инвестиций в 2021 году

Соединенные Штаты, по-прежнему являются крупнейшими инвесторами в исследования и разработки в области полупроводников. Согласно обновленным глобальным данным IC Insights, в 2021 году Америка лидировала с долей 55,8% от общей суммы в 80,5 млрд долларов, вложенных в технологические исследования и разработки. Но данные показывают, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона увеличивали свои расходы гораздо более радикальными темпами, в результате чего они получили 11,5%. Казалось бы, и этот рынок приближается к дуополии, задавая тренды на десятилетия вперед.

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Несмотря на то, что мировые инвестиции в исследования и разработки в области полупроводников почти удвоились с 2011 года (50,8 млрд долларов США) по 2021 год (80,5 млрд долларов США), в США наблюдался в основном боковой рост, увеличив свои расходы с 54,5% от общего объема до 55,8% (рост всего на 1,3%). Компания Intel, естественно, является одним из крупнейших инвесторов в регионе: только она увеличила инвестиции до 19% (до 15,30 млрд долларов) от общего объема в 2021 году.

Но США планирует увеличить свое господство в передовых технологиях: несмотря на задержки и промедления в Конгрессе, страна одобрила вливание не менее 52 миллиардов долларов в местные производственные мощности. Intel тоже вкладывает значительные средства в свою родную страну, но терпению компании явно не хватает. По словам генерального директора Intel, некоторые из его инвестиций могут быть направлены в Европу. Часть этих денег, несомненно, будет направлена на совершенствование стратегии компании по производству интегрированных устройств (IDM) 2.0, которая откроет нам эру Angstrom.

США выигрывают от того, что они являются передовым центром разработки — ведущие компании, занимающиеся исследованиями и разработками, такие как Intel, Nvidia и AMD, имеют значительные научно-исследовательские мощности в США. Но США также получает дивиденды от геополитической нестабильности и опасений по поводу безопасности, окружающих как Россию, так и Китай. Есть причина (помимо налоговых льгот), по которой Samsung присматривается к инвестициям в производство в стране на сумму 200 миллиардов долларов, наряду с аналогичными инвестициями TSMC. Эта причина связана с уменьшением оперативного воздействия в результате агрессивных действий со стороны России или Китая, которые могут повлиять на их производство и привести к потрясениям в мировом технологическом развитии.

Несмотря на то, что США является рекордсменом по инвестициям, их рост за последнее десятилетие незначителен по сравнению с Азиатско-Тихоокеанским регионом, которому удалось получить дополнительные 11,5% от общего объема, в результате чего он достиг 29,5%. Этот рост был в основном за счет Тайваня и Южной Кореи. В Тайване находится TSMC, которая вложила 14,4% (11,52 миллиарда долларов) от общего объема отрасли, а в Южной Корее - Samsung, на долю которой приходится 11,9% (9,9 млрд долларов) от суммы.

Но Китай все больше увеличивает свое влияние на мировом рынке, поскольку его агрессивная инвестиционная стратегия, поддерживаемая государственным финансированием, привлекла 3,1% (2 миллиарда долларов), вложенных в его местные исследования и разработки, в попытке избавиться от западных поставщиков. Все это служит цели создания рынка продукции, достаточно сильного, чтобы снабдить свою территорию передовыми чипами, а затем и некоторых других регионов. Достижению целей Китая помогает его контроль над большей частью добычи редких металлов и маршрутизации по всей цепочке поставок по всему миру.

Европа инвестировала 5,89 млрд долларов в 2011 году (11,6%), а ее сокращение на 8,1% по сравнению с показателями 2021 года составляет 6,52 млрд долларов. Так что Европа не то чтобы перестала инвестировать, она просто осталась на своем уровне расходов. Однако в следующем десятилетии ожидается большой поворот событий, поскольку Европа удваивает технологическое развитие и приближает к себе массовое производство новейших полупроводниковых технологий. Недавно обнародованный Закон о чипах предусматривает выделение Европейским союзом инвестиций на сумму около 43 миллиардов долларов в местные компании и предприятия. Хотя полная независимость от США и Азиатско-Тихоокеанского региона уже считается невозможной, снижение уязвимости к сбоям в глобальных цепочках поставок является ключевым элементом нового внимания Европы в этой области.

Intel также поддерживает усилия Европы, объявив о Silicon Junction, еще одной инвестиции на сумму 80 миллиардов долларов, которая позволит увеличить научно-исследовательские и производственные мощности по всему континенту в течение того же периода времени. Ожидается, что в совокупности эти инвестиции увеличат общую долю Европы в мировой таблице инвестиций в полупроводники к 2030 году примерно до 20% — увеличение на 12% менее чем за десятилетие.

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В целом, мировые инвестиции в НИОКР не слишком сильно изменились за последнее десятилетие. Но разогнанные инвестиции в США и Европе могут начать сдерживать волну Азиатско-Тихоокеанского региона, которая, несомненно, будет все больше ориентироваться на китайские инвестиции. Все эти шаги, безусловно, будут важны с точки зрения геополитики, но они будут иметь основной эффект ускорения инноваций во всех технологических секторах.