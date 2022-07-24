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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Прототип Apple-1 Стива Джобса выставили на аукцион
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В начале этой недели на онлайн-аукционе появилась знаковая часть компьютерной истории. На RR Auctions продается лот №5006, под которым находится прототип Apple Computer A. Он, как утверждается, был собран не кем иным, как Стивом Возняком, и принадлежит Стиву Джобсу. Есть и доказательства в виде фотографий. Они доказывают, что это серийный прототип Apple 1, который сыграл важную роль в получении первого «большого» заказа Apple: продажа 50 предварительно собранных компьютеров Apple 1 в магазине Byte Shop в Маунтин-Вью, Калифорния. Торги за печатную плату, изображенную выше и ниже, составляют 278 005 долларов на момент написания статьи и, как ожидается, превысят 500 000 долларов к концу аукциона (19 августа).

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Владелец Стив Джобс не следил за устройством. Считается, что после получения знакового заказа оно было заброшено в Apple Garage на несколько лет, прежде чем Джобс подарил его нынешнему владельцу (было это примерно 30 лет назад).

Свидетельством плохого обращения с ним являются разрывы и трещины на печатной плате, а также отсутствие нескольких микросхем и конденсаторов, предположительно установленных в последующие проекты компьютеров. Кроме того, на фотографиях рабочего примера видно, что в правом верхнем углу макета отсутствуют несколько больших оранжевых конденсаторов Sprague Atom. ЦП тоже отсутствует.

Поскольку это прототип Apple 1, известно, что он должен был иметь процессор MOS 6502 с частотой 1 МГц, вывод на дисплей 40 x 24 символов, 4 КБ ОЗУ с возможностью расширения до 8 КБ или 48 КБ с помощью карт расширения и 456 КБ хранения данных (ленточное). Однако в качестве прототипа этот Apple Computer A был немного более гибким, поскольку в информации об аукционе говорится, что он мог работать с процессором Motorola 6800 вместо MOS 6502.

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Между этим прототипом и первыми 50 поставленными компьютерами Apple 1 существует несколько других отличий. RR Auctions сообщает, что эта модель — единственная, которую Воз запаял с помощью характерной для него техники «трех рук». В листинге аукциона подразумевается, что первая партия машин Apple 1 имела себестоимость 40 долларов для компонентов, но с добавленной стоимостью сборки, программного обеспечения и так далее, плюс прибыль, The Byte Shop продал их по 666,66 долларов за машину.

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