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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Seagate планирует выпустить HDD с HAMR 2-го поколения и емкостью свыше 30 ТБ в середине 2023 года
Об этом сообщил исполнительный директор Seagate
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Seagate уже давно говорит о своей платформе жестких дисков 2-го поколения с технологией тепловой магнитной записи (HAMR) и емкостью более 30 ТБ, но никогда не раскрывала, когда именно она планирует их запустить. Однако на этой неделе производитель наконец сообщил, что намерен выпустить свои HDD 30 ТБ+ к середине следующего года.

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«Мы находимся на пути разработки нашего семейства накопителей емкостью 30+ ТБ на базе технологии HAMR», — сказал Дэвид Мосли, являющийся исполнительным директором Seagate, на телефонной конференции с инвесторами и финансовыми аналитиками (через SeekingAlpha). «Мы рассчитываем начать поставки клиентам этих продуктов на базе HAMR в следующем году».

Платформа Seagate HAMR 2-го поколения имеет большое значение для компании, поскольку эта технология позволит увеличить емкость ее жестких дисков до 50 ТБ и выше. Общедоступная дорожная карта компании помечает емкость дисков 30+ ТБ в календаре 2023 года.

Компания Seagate уже довольно давно поставляет жесткие диски на платформе HAMR 1-го поколения для избранных клиентов и внутри своих систем хранения Lyve, однако эти продукты никогда не были доступны для широкой аудитории. Seagate заявила, что ее HDD с технологией HAMR 2-го поколения будут доступны для широкого числа покупателей в 2023 году.

Однако есть небольшая загвоздка. На этот раз поставки клиентам в 2023 году не означают массовую доступность HDD емкостью 30 ТБ и более. Вместо этого компания может снова начать поставлять свои диски HAMR избранным клиентам для гипермасштабных центров обработки данных, а для остальных отложить их выпуск.

Однако это не будет совершенно неожиданно. Технология тепловой магнитной записи требует от компании изменить всю платформу HDD. Жесткие диски включают в себя носители, магнитные слои, записывающие и считывающие головки, приводы, контроллеры и множество других частей. Поскольку это будут совершенно новые компоненты для Seagate, можно ожидать, что HDD HAMR 30+ ТБ будут довольно сложны в производстве, а потому и дорогие.

Еще одним аспектом таких накопителей с одним приводом является их производительность в IOPS на ТБ. С увеличением емкости их производительность падает, что влияет на быстродействие системы. Для больших гиперскейлеров этот эффект – не проблема. Тем не менее она может стать проблемой для людей, обслуживающих традиционные корпоративные центры обработки данных или использующих NAS корпоративного уровня, поэтому они могут предпочесть подождать жестких дисков с двойным приводом аналогичной емкости.

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Принимая во внимание стоимость/цену и производительность HDD емкостью 30 ТБ и выше, не удивительно, если эти жесткие диски сверхвысокой емкости изначально будут доступны только для избранных клиентов.

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#hdd #seagate
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