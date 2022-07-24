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Мы уже знаем из различных неофициальных источников, что процессор Intel Core 13-го поколения «Raptor Lake» представляет собой в основном «количественное», а не «качественное» обновление процессоров Intel Core 12-го поколения «Alder Lake». Однако у Intel, по-видимому, есть документ, в котором перечислены оба процессора с одинаковыми микроархитектурами. Между тем подтверждено, что ядра Redwood Cove и Crestmont питают Meteor Lake. 

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Согласно утечке от @InstLatX64, который анализирует документацию для разработчиков программного обеспечения, в документе «Анализ микроархитектуры сверху вниз» Intel, недоступному для широкой публики, упоминаются процессоры Alder Lake и Raptor Lake, использующие одни и те же микроархитектуры, точно так же, как и процессоры Kaby Lake, Coffee Lake и Comet Lake,

Формально процессоры Intel Raptor Lake оснащены до восьми высокопроизводительных ядер Raptor Cove, а также 16 энергоэффективных ядер Gracemont. На бумаге Raptor Cove отличается от Golden Cove, на котором работает Alder Lake, но с программной точки зрения похоже, что оба ядра — одно и то же. Между тем, ядра Gracemont предназначались для совместного использования между разными поколениями, учитывая темпы разработки ядер Intel с низким энергопотреблением. 

Но в то время, как процессоры Intel 13-го поколения Core «Raptor Lake» могут просто добавить энергоэффективные ядра, увеличить тактовую частоту и, возможно, еще несколько преимуществ, его преемник действительно будет продуктом, который изменит правила игры.  

Процессор Intel Core 14-го поколения «Meteor Lake» станет первым потребительским продуктом компании, использующим дизайн с несколькими микросхемами, а также первым продуктом, использующим технологию производства Intel 4 (ранее известную как 7-нм EUV). Нужно упомянуть, что процессор будет использовать высокопроизводительные ядра Redwood Cove и энергоэффективные ядра Crestmont. Об этом сообщил @InstLatX64 в другом посте со ссылкой на файл карты PerfMon mapfile.csv, полученный из неизвестного источника. 

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Учитывая тот факт, что Meteor Lake будет использовать совершенно новую микроархитектуру ЦП, вероятно, следует ожидать новых уровней производительности и эффективности в общих рабочих нагрузках. Кроме того, поскольку встроенный графический процессор теперь будет использовать отдельный тайл, он не будет так сильно ограничен размером кристалла, как сейчас, так что можно ожидать также некоторой дополнительной производительности от встроенной графики.

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