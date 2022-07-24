Портал VideoCardz опубликовал спецификации будущих процессоров Intel Sapphire Rapids-WS

Портал VideoCardz опубликовал спецификации будущих процессоров Intel Sapphire Rapids-WS. Однако важно подчеркнуть, что эти процессоры с большим количеством ядер ориентированы на рабочие станции, в отличие от Sapphire Rapids-SP, который обслуживает центры обработки данных.

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В Sapphire Rapids используется тот же процесс Intel 7 (переименованный в 10-нм Enhanced SuperFin) и ядра Golden Cove, что и в основной линейке Intel Alder Lake. Первоначальный замысел линейки Sapphire Rapids состоял в том, чтобы конкурировать с процессорами AMD EPYC 7003 (Milan). Тем не менее Sapphire Rapids пережил несколько задержек и, судя по всему будет конкурировать с линейкой EPYC 9003 (Genoa) на базе Zen 4. С другой стороны, Sapphire Rapids-WS нацелена на конкуренцию с Ryzen Threadripper Pro 5000 WX (Chagall). Процессоры на базе Zen 3 производятся по 7-нм техпроцессу FinFET от TSMC, а Sapphire Rapids — это продукт 10-нм техпроцесса.

Согласно полученному VideoCardz документу, которым издание не поделилось, Sapphire Rapids-WS изначально поддерживает память DDR5-4800. 10-нм чипы поддерживают только конфигурации 1S. Сообщается, что в документе не было подтверждено количество слотов памяти или линий PCIe 5.0. Однако Sapphire Rapid-WS якобы поддерживает 8 каналов и 112 линий PCIe 5.0. Для сравнения, Chagall по-прежнему использует память DDR4 и предлагает 128 линий PCIe 4.0.

Технические характеристики не подтверждены

Sapphire Rapids-WS сохраняет ту же иерархию, что и основные чипы Intel, но по логике вещей заменяет название Core на бренд Xeon. Таким образом, стек состоит из SKU W9, W7 и W5. Как всегда, нужно относиться к спецификациям с осторожностью, поскольку Sapphire Rapids-WS является еще неизданным продуктом.

Xeon W9-3495X, один из лучших SKU, имеет 56 ядер, 112 потоков и 105 МБ кэш-памяти L3. Сообщается, что чип имеет тактовую частоту 1,9 ГГц с TDP 350 Вт. Тем не менее он все еще на несколько шагов отстает от Ryzen Threadripper. Для сравнения, Ryzen Threadripper Pro 5995WX имеет 64 ядра, 128 потоков и 256 МБ кэш-памяти третьего уровня. Чип AMD имеет TDP 280 Вт, что ниже, чем у Xeon W9-3495X.

Серия W7 включает SKU с числом от 20 до 28 ядер Golden Cove. Кэш L3 варьируется от 52,5 МБ до 75 Вт, а TDP — от 270 Вт до 300 Вт. Серия W5 содержит чипы с 12-16 ядрами. Кэш L3 более скромный: от 30 МБ до 45 МБ. TDP для Xeon серии W5 варьируется от 200 Вт до 270 Вт.

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Пока неизвестно, когда процессоры Sapphire Rapids-WS поступят в продажу. Последняя дорожная карта процессоров AMD для настольных ПК раскрывает планы производителя чипов по внедрению своих ядер Zen 4 в семейство Ryzen Threadripper в следующем году, поэтому Sapphire Rapids-WS ждет серьезная конкуренция.