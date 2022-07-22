Еще одно подтверждение того, что драйверы имеют первостепенное значение

Разработчики драйверов графических процессоров Intel для Linux выпустили обновление, которое повышает производительность трассировки лучей в 100 раз. Однако, с другой стороны, драйвер работал в 100 раз медленнее, чем должен был быть, из-за недосмотра в распределении памяти. Эта новость появилась на фоне сообщений о том, что поставляемые Intel драйверы для своих графических процессоров Arc чреваты проблемами в Windows.

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Новостной сайт Phoronix, ориентированный на Linux, сообщает, что исправление, объединенное с драйвером Intel Mesa Vulkan с открытым исходным кодом, было реализовано в четверг Лайонелом Ландверлином, разработчиком графических драйверов Intel для Linux. Разработчик иронично прокомментировал, что запрос на слияние, который уже появился в Mesa 22.2, принесет почти 100-кратное (не шутка) улучшение.

Большинство, вероятно, смогут понять проблему с предыдущим кодом. Обычно драйвер Vulkan гарантирует, что временная память, используемая для работы трассировки лучей Vulkan, будет находиться в очень быстрой графической памяти на дискретном графическом процессоре.

Однако отсутствовала строка кода, поэтому эта служебная задача выделения памяти не была задана. Таким образом, драйвер Vulkan перемещал данные трассировки лучей в более медленную внешнюю системную память и обратно. Подумайте о продолжающихся запутанных передачах в эту более медленную память, что значительно снижает производительность трассировки лучей. Оказывается, установка значения «ANV_BO_ALLOC_LOCAL_MEM» гарантировала, что вместо этого будет использоваться видеопамять, и результатом стало 100-кратное повышение производительности.

Mesa 22.2 будет включен в пакет других усовершенствований драйверов, которые должны быть доступны конечным пользователям к концу августа.

Приведенная выше история напоминает нам о важности хороших драйверов для правильной работы оборудования. Дискретные графические карты и драйверы Intel, по общему признанию, несовершенны, и мы, возможно, наблюдаем несоответствие между ожидаемой производительностью линейки Arc Alchemist на раннем этапе и тем, что было достигнуто.

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Пытаясь с оптимизмом смотреть на ситуацию с Intel Arc, можно надеяться, что у графических процессоров будет большой потенциал, как только начнут поступать обновления драйверов.