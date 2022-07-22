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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Intel Core i7 Raptor Lake превосходит AMD Ryzen 9 5950X в Geekbench
Компания Benchleaks обнаружила тесты Intel Raptor Lake Core i7-13700K в Geekbench
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Компания Benchleaks обнаружила одно из первых упоминаний процессора Intel Raptor Lake Core i7-13700K в базе данных онлайн-результатов Geekbench, что свидетельствует о том, что у Intel есть достаточный список чипов, чтобы конкурировать с готовящейся серией AMD Ryzen 7000. 

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Согласно сводке системной информации приложения, 13700K представляет собой процессор 16C/24T с базовой тактовой частотой 3,39 ГГц и тактовой частотой 5,29 ГГц в режиме Turbo Boost. Благодаря такому мощному сочетанию современных ядер, тактовых частот и кэш-памяти предполагаемый 13700K набрал 2090 баллов в однопоточных тестах Geekbench и 16 542 балла в многопоточных тестах.

Еще недавно было время, когда разблокированный процессор Intel Core i7 был флагманом Intel, но в последние годы серия i9 заняла его место. Тем не менее модель Intel Core i7 K 13-го поколения выглядит достаточно внушительно, если принять эти результаты за подлинные и сравнить с другими процессорами, чьи результаты хранятся в базе данных Geekbench. Например, он превосходит текущий потребительский флагман AMD Ryzen 9 5950X в однопоточных и многопоточных тестах. С готовым кристаллом (в данном случае это может быть версия для инженерных испытаний), оптимизированным BIOS, материнской платой с чипсетом 700-й серии и подходящим для платформы комплектом оперативной памяти DDR5 этот процессор должен достичь еще лучших результатов. 

Выше находится таблица от Tom’s Hardware, в которой перечислены результаты из Geekbench схожих по производительности ЦП в сравнении с просочившимся Core i7-13700K. В однопоточных тестах Raptor Lake берет верх с некоторым отрывом. Лучшего однопоточного тестового чипа в базе данных Geekbench нет (однако и других чипов Raptor Lake пока нет).

Переходя к результатам многопоточного теста, Core i7 набрал 16 542 балла, что немного выше, чем у AMD Ryzen 9 5950X, несмотря на дефицит ядер/потоков (16C/24T против 16C/32T). Это достойный результат.

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Чтобы подчеркнуть производительность нового Core i7-13700K, лучше всего сравнить его с предшественником Core i7-12700K. В этом случае новый процессор на 15% быстрее предшественника. Однако стоит помнить, что процессоры Raptor Lake удваивают количество эффективных ядер, поэтому сравнение i7 против i7 происходит между процессором Raptor Lake 16C/24T и процессором Alder Lake 12C/20T.

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