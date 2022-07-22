SmartSSD от Samsung стал еще умнее

Пересмотренный подход Samsung к вычислительным запоминающим устройствам (CSD) может стать еще одним ключевым элементом в средах высокопроизводительных вычислений (HPC). Компания Samsung обещает, что ее новый продукт, работающий на базе ПЛИС AMD Xilinx Versal, позволит сократить время вычислений на 50 %, энергопотребление на 70 % и снизить загрузку процессора примерно на 97 % по сравнению с эксплуатацией обычных SSD-устройств для часто используемых данных. SmartSSD от Samsung стал еще умнее.

реклама

Благодаря недавнему сотрудничеству AMD и Xilinx, SmartSSD второго поколения от Samsung может сам обрабатывать данные. Хотя это может показаться поиском решения несуществующей проблемы, на самом деле это решает одно из самых насущных узких мест в высокопроизводительных вычислениях: поток данных между различными элементами пути вычислений.

Поскольку данные обрабатываются непосредственно на SSD, нет необходимости перемещать их между блоками памяти. Это не только высвобождает пропускную способность для потока других данных, но также помогает сократить время ожидания, поскольку нет дополнительных переходов между центральным процессором и самим устройством хранения данных. Это также освобождает центральные процессоры для более важных задач, а не для обработки чтения и записи данных.

Эта проблема может быть незначительной для конечного пользователя в 99% сценариев, но по мере увеличения объема обрабатываемых данных их чтение и запись создают большую нагрузку на систему.

SmartSSD второго поколения от Samsung оснащен встроенными ядрами Arm, что особенно хорошо подходит для маломощной и низкотемпературной среды развертывания SSD внутри суперкомпьютера.

По словам Samsung, CSD особенно ориентирован на рынок логического вывода AI / ML, анализ бизнес-аналитики, аналитику больших данных, транскодирование видео, финансовые услуги, геномику, поисковые запросы и прозрачное сжатие.

«Коммерциализация первого поколения SmartSSD в сотрудничестве с AMD показала, что рынок вычислительных хранилищ обладает большим потенциалом», — сказал в пресс-релизе Джин-Хёк Чой, исполнительный вице-президент и руководитель отдела продуктов и разработки решений для памяти в Samsung Electronics. «Благодаря обновленным функциям обработки SmartSSD второго поколения Samsung сможет легко удовлетворить растущие потребности клиентов в секторах баз данных и транскодирования видео, поскольку мы расширяем границы рынка хранилищ следующего поколения».

По крайней мере, это помогает высвободить ядра ЦП для другой работы. При запасе мощности суперкомпьютеров преимущества снижения нагрузки ЦП на 97 % по сравнению с типичными твердотельными накопителями позволят выполнять больше работы на том же ЦП или ГП.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3060 за копейки в Регарде, смотри Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри <b>3050 MSI Ventus дешевле 30 тр </b> 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Однако это не первый SmartSSD. Существует также и Chia-AutoPlot CSD от NGD Systems, цель которого — дать пользователям Chia возможность достичь тех же результатов на макроуровне, что и Samsung SmartSSD, но нацелен он на майнинг криптовалюты Proof of Space and Time Chia.