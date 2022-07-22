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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Samsung представила SmartSSD второго поколения на базе процессоров AMD
SmartSSD от Samsung стал еще умнее
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Пересмотренный подход Samsung к вычислительным запоминающим устройствам (CSD) может стать еще одним ключевым элементом в средах высокопроизводительных вычислений (HPC). Компания Samsung обещает, что ее новый продукт, работающий на базе ПЛИС AMD Xilinx Versal, позволит сократить время вычислений на 50 %, энергопотребление на 70 % и снизить загрузку процессора примерно на 97 % по сравнению с эксплуатацией обычных SSD-устройств для часто используемых данных. SmartSSD от Samsung стал еще умнее.

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Благодаря недавнему сотрудничеству AMD и Xilinx, SmartSSD второго поколения от Samsung может сам обрабатывать данные. Хотя это может показаться поиском решения несуществующей проблемы, на самом деле это решает одно из самых насущных узких мест в высокопроизводительных вычислениях: поток данных между различными элементами пути вычислений.

Поскольку данные обрабатываются непосредственно на SSD, нет необходимости перемещать их между блоками памяти. Это не только высвобождает пропускную способность для потока других данных, но также помогает сократить время ожидания, поскольку нет дополнительных переходов между центральным процессором и самим устройством хранения данных. Это также освобождает центральные процессоры для более важных задач, а не для обработки чтения и записи данных.

Эта проблема может быть незначительной для конечного пользователя в 99% сценариев, но по мере увеличения объема обрабатываемых данных их чтение и запись создают большую нагрузку на систему. 

SmartSSD второго поколения от Samsung оснащен встроенными ядрами Arm, что особенно хорошо подходит для маломощной и низкотемпературной среды развертывания SSD внутри суперкомпьютера.

По словам Samsung, CSD особенно ориентирован на рынок логического вывода AI / ML, анализ бизнес-аналитики, аналитику больших данных, транскодирование видео, финансовые услуги, геномику, поисковые запросы и прозрачное сжатие.

«Коммерциализация первого поколения SmartSSD в сотрудничестве с AMD показала, что рынок вычислительных хранилищ обладает большим потенциалом», — сказал в пресс-релизе Джин-Хёк Чой, исполнительный вице-президент и руководитель отдела продуктов и разработки решений для памяти в Samsung Electronics. «Благодаря обновленным функциям обработки SmartSSD второго поколения Samsung сможет легко удовлетворить растущие потребности клиентов в секторах баз данных и транскодирования видео, поскольку мы расширяем границы рынка хранилищ следующего поколения».

По крайней мере, это помогает высвободить ядра ЦП для другой работы. При запасе мощности суперкомпьютеров преимущества снижения нагрузки ЦП на 97 % по сравнению с типичными твердотельными накопителями позволят выполнять больше работы на том же ЦП или ГП.

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Однако это не первый SmartSSD. Существует также и Chia-AutoPlot CSD от NGD Systems, цель которого — дать пользователям Chia возможность достичь тех же результатов на макроуровне, что и Samsung SmartSSD, но нацелен он на майнинг криптовалюты Proof of Space and Time Chia.

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