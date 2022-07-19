Старшая модель предлагает 4K (3840x2160) с частотой обновления 144 Гц, а младшая - 2560x1440 и частоту обновления 240 Гц

Corsair в прошлом году выпустила свою первую модель игровых мониторов – Xeneon 32QHD165. Теперь компания расширила линейку двумя новинками: 32UHD144 и 32QHD240. Удобно, что эти названия сообщают нам все основные характеристики.

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Обе модели — это IPS-мониторы с 32-дюймовыми дисплеями и технологией квантовых точек. Мониторы со стандартом DisplayHDR 600 демонстрируют такие характеристики, как 100% sRGB, 100% Adobe RGB и 98% охват цветовой гаммы DCI-P3. Что касается яркости, то она достигает 600 нит на Xeneon 32UHD144. Новинки поддерживают технологию AMD FreeSync Premium и совместимы с Nvidia G-Sync. Основное отличие заключается в технических характеристиках панели.

Старшая модель имеет разрешение 3840x2160 и частоту обновления экрана 144 Гц, тогда как младшая модель поддерживает разрешение 2560x1440 с частотой обновления экрана 240 Гц. Обе модели демонстрируют время отклика MPRT 1 мс. Весь выбор сводится к более высокой плотности пикселей или более высокой частоте обновления. Варианты подключения идентичны для Xeneon 32UHD144 и Xeneon 32QHD240. Покупатели получат два порта USB-C, два порта HDMI 2.1 и выход DisplayPort 1.4. Встроенный концентратор USB 3.1 поддерживает зарядку, имеет два дополнительных порта USB Type-A и аудиовыход 3,5 мм.

Xeneon 32UHD144 и Xeneon 32QHD240 имеют ультратонкие рамки, что делает их идеальными для конфигураций с несколькими мониторами. С точки зрения эргономики они поддерживают регулировку наклона от - 5 до 20 градусов. Регулировка высоты варьируется в зависимости от модели: Xeneon 32UHD144 поддерживает до 110 мм, а Xeneon 32QHD240 — до 68 мм. Прочная алюминиевая подставка гарантирует, что монитор будет устойчиво стоять на столе. Либо вы можете повесить его на стену с помощью крепления VESA 100 мм.

Xeneon 32UHD144 стоит 999 долларов с подставкой и 899 долларов без подставки. Xeneon 32QHD240 же продается за 699 долларов, а вариант без подставки — за 649 долларов. Приятно, что Corsair предлагает оба варианта, что позволяет вам сэкономить до 100 долларов, если вы уже планируете установить монитор на кронштейн для монитора на стену и не будете использовать подставку.

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Corsair дает на Xeneon 32UHD144 и Xeneon 32QHD240 трехлетнюю гарантию, а также гарантию на отсутствие битых пикселей.