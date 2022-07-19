Ранее видеокарты можно было купить либо оптом, либо в готовых системах

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Прошло чуть больше месяца с момента официального запуска Intel видеокарты Intel Arc A380 в Китае. Однако это не означает, что владельцы ПК из Китая могли приобрести A380 в своем любимом магазине или в Интернете — они были доступны исключительно в готовых системах или только в виде оптовых заказов. Сегодня один из крупнейших китайских интернет-магазинов электроники начал поштучно продавать видеокарты Intel Arc A380 без комплектов или оптовых заказов.

Если вы перейдете по этой ссылке, то попадете на страницу продукта Gunnir Intel Arc A380 Photon 6G OC в розничном магазине JD.com в Китае. Цена на устройство составляет 1299 китайских юаней, что напрямую конвертируется в ~ 192 доллара, но помните, что китайская цена будет включать налог с продаж в размере 13%. Рекомендуемая производителем розничная цена составляет 1030 китайских юаней (153 доллара США), поэтому JD.com, похоже, все еще получает дополнительную прибыль от этого продукта, который сохраняет некоторую редкость и ценность новизны, по крайней мере, на данный момент. Помните, что Intel сотрудничает со многими производителями видеокарт, такими как Asus, MSI и Gigabyte, а также с OEM-производителями ПК, такими как Acer и HP, поэтому в ближайшее время может появиться множество других брендов.

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В последнее время Intel Arc A380 упоминался не так часто, поскольку в ходе блиц-акции Intel в социальных сетях были обнаружены некоторые более мощные модели серии Alchemist. На данный момент в сети более чем достаточно тестов приложений и игр для A380, подробностей о разгоне и так далее.