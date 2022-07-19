Gigabyte — последний из четырех крупных поставщиков материнских плат, объявивший о поддержке процессоров Intel Raptor Lake на материнских платах текущего поколения. Судя по всему, компания следует тенденции обновления всей своей линейки продуктов Socket LGA 1700 (материнские платы Z690, B660 и H610).
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Если вы заинтересованы в получении BIOS с поддержкой процессора Raptor Lake для вашей материнской платы Gigabyte или Aorus советую добавить в закладки страницу поддержки вашей модели материнской платы. Затем вы можете периодически проверять наличие соответствующего обновления BIOS или ждать, пока Intel официально объявит и выпустит свои процессоры Core 13-го поколения.
Как и многие современные материнские платы, Gigabyte предлагает несколько удобных способов обновления BIOS материнских плат. Даже если у вас материнская плата без ЦП, ОЗУ или графического процессора, она предоставляет вам возможность обновления BIOS с помощью технологий ＠BIOS, Q-Flash или Q-Flash Plus.
Было проверено несколько страниц загрузки BIOS для материнских плат, и на сегодняшний день нет доступных версий с поддержкой процессоров следующего поколения. Во всех случаях самые последние версии файлов BIOS были загружены несколько месяцев назад для поддержки Core i9-12900KS.
Имейте в виду, что партнеры Intel также готовят новые чипсеты серии 700 вместе с процессорами Raptor Lake с расширенными функциями. Наиболее привлекательные обновления будут касаться разъемов, с большим количеством линий PCIe 4.0 и портами USB 3.2 Gen 2x2. В качестве бонуса для некоторых покупателей новые материнские платы серии 700 также будут поддерживать старые процессоры Alder Lake.
Производители материнских плат, конечно же, предпочли бы продавать лишь новые продукты (700-й серии), поэтому нужно отдать должное таким компаниям, как Gigabyte, а также Intel, по предоставлению материнским платам 600-й серии поддержки нового поколения. Стоит помнить и о Intel Core 14-го поколения с новым сокетом. Тем не менее Meteor Lake внесет некоторые существенные изменения, так что оно того стоит.
В настоящее время предполагается, что Intel Raptor Lake и материнские платы серии 700 могут появиться уже в сентябре либо, возможно, в октябре.