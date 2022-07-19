Поддержку получат материнские платы на чипсетах Z690, B660 и H610

Gigabyte — последний из четырех крупных поставщиков материнских плат, объявивший о поддержке процессоров Intel Raptor Lake на материнских платах текущего поколения. Судя по всему, компания следует тенденции обновления всей своей линейки продуктов Socket LGA 1700 (материнские платы Z690, B660 и H610).

реклама

Если вы заинтересованы в получении BIOS с поддержкой процессора Raptor Lake для вашей материнской платы Gigabyte или Aorus советую добавить в закладки страницу поддержки вашей модели материнской платы. Затем вы можете периодически проверять наличие соответствующего обновления BIOS или ждать, пока Intel официально объявит и выпустит свои процессоры Core 13-го поколения.

Как и многие современные материнские платы, Gigabyte предлагает несколько удобных способов обновления BIOS материнских плат. Даже если у вас материнская плата без ЦП, ОЗУ или графического процессора, она предоставляет вам возможность обновления BIOS с помощью технологий ＠BIOS, Q-Flash или Q-Flash Plus.

Было проверено несколько страниц загрузки BIOS для материнских плат, и на сегодняшний день нет доступных версий с поддержкой процессоров следующего поколения. Во всех случаях самые последние версии файлов BIOS были загружены несколько месяцев назад для поддержки Core i9-12900KS.

Имейте в виду, что партнеры Intel также готовят новые чипсеты серии 700 вместе с процессорами Raptor Lake с расширенными функциями. Наиболее привлекательные обновления будут касаться разъемов, с большим количеством линий PCIe 4.0 и портами USB 3.2 Gen 2x2. В качестве бонуса для некоторых покупателей новые материнские платы серии 700 также будут поддерживать старые процессоры Alder Lake.

Производители материнских плат, конечно же, предпочли бы продавать лишь новые продукты (700-й серии), поэтому нужно отдать должное таким компаниям, как Gigabyte, а также Intel, по предоставлению материнским платам 600-й серии поддержки нового поколения. Стоит помнить и о Intel Core 14-го поколения с новым сокетом. Тем не менее Meteor Lake внесет некоторые существенные изменения, так что оно того стоит.

анонсы и реклама 3060 за копейки в Регарде, смотри 3070 дешевле 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Рухнула цена i9 12900K - смотри RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b> 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte за 55тр в Регарде В ДВА раза снижена цена RX 6600 RX 6600 за 30тр в Регарде 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр

В настоящее время предполагается, что Intel Raptor Lake и материнские платы серии 700 могут появиться уже в сентябре либо, возможно, в октябре.