Во вторник Lenovo разместила в Twitter и YouTube тизерное видео, касающееся ThinkPad X1 Fold нового поколения

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Во вторник Lenovo разместила в своих учетных записях ThinkPad в Twitter и YouTube тизерное видео под названием «Что мы будем делать дальше», которое недвусмысленно подразумевает, что появится новый ThinkPad X1 Fold. Новое устройство, похоже, оснащено большим складным AMOLED-монитором, но с более тонкими рамками. На этот раз в видео также показана новая версия съемной клавиатуры TrackPoint. Устройство, скорее всего, будет оснащено гибридным процессором Intel Core 12-го поколения «Alder Lake», хотя остается только гадать, какие именно чипы компания собирается использовать.

Помимо складной конструкции благодаря складному AMOLED-экрану с довольно тонкими рамками, ключевым улучшением нового ThinkPad X1 Fold станет его платформа. Процессоры Intel Lakefield едва обеспечивают достаточную производительность для бизнес-пользователей, но Alder Lake, безусловно, решит эту проблему.

Между тем, видео Lenovo четко изображает логотипы Intel Evo и vPro в конце, поэтому можно ожидать, что новый ноутбук будет соответствовать требованиям Intel к устройствам под маркой Evo в отношении скорости отклика и производительности. Кроме того, vPro подразумевает ориентацию системы на бизнес/корпорацию, поэтому стоит ожидать, что она будет поддерживать все новейшие функции безопасности и управления, которые может предложить Intel.





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Среди ключевых вопросов о гибридном ноутбуке Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2 (как его называет Lenovo) — это, конечно, когда он станет доступен и какую рекомендованную розничную цену производитель планирует на него установить. Учитывая тот факт, что компании, как правило, не анонсируют новые продукты ранее чем за несколько месяцев до запуска, ожидается, что новый складной ноутбук от Lenovo появится, возможно, где-то в августе или сентябре. Что касается цены, то говорить пока что-то, учитывая тот факт, что Lenovo, вероятно, предложит больше вариантов процессоров, оперативной памяти и накопителей с ThinkPad X1 Fold Gen 2, чем с моделью предыдущего поколения.