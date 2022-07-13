Протестирован предсерийный образец Intel Core i9-13900K

Очевидно, что этот образец — не производственная единица, которая поступит на рынок в четвертом квартале этого года, а квалификационный образец. Он часто считается почти идентичным с точки зрения производительности. Образец представляет собой ЦП с 24 ядрами и 32 потоками с ограничениями мощности, установленными на 125 Вт и 250 Вт (MTB). Это подтверждает, что это действительно SKU серии K.

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Судя по данным CPU-Z, которыми поделился обозреватель из Китая (Extrem Player), этот образец имеет тактовую частоту, идентичную процессору, появившемуся два дня назад в Geekbench. Это базовая тактовая частота 3,0 ГГц и разгон ее до диапазона от 5,5 до 5,7 ГГц (в зависимости от технологии).

Процессор тестировался на материнской плате ASUS ROG Z690 Extreme с памятью DDR5 на скорости 6400 МТ/с. Система также была оснащена графикой GeForce RTX 3060 Ti, блоком питания мощностью 1500 Вт и системой охлаждения Thermalright AIO Frozen Magic 360.

Рецензент утверждает, что 13900K в среднем на 10% быстрее в одноядерных тестах, чем 12900KF, и до 35% быстрее в многопоточных рабочих нагрузках. Результаты зависят от теста, однако Raptor Lake работает быстрее на 46,34% в многоядерном CPU-Z, чем процессор Alder Lake, а также на 22% в Geekbench 5 MT.

Специалист удобно поместил все результаты тестов в один график, ясно показав, что во всех тестах, кроме одного, Raptor Lake действительно быстрее.

Однако следует отметить, что прирост производительности Raptor Lake в основном происходит за счет более высоких тактовых частот. Оба процессора, протестированные на одной частоте, в тесте CPU-Z показывают почти одинаковую производительность:

Также возникает вопрос, какая тепловая эффективность требуется от процессорного кулера. 13900K, протестированный с помощью собственного инструмента Intel XTU, достиг пиковой температуры 100 °C и начал троттлить, несмотря на использование кулера 360 AIO. Кроме того, сообщается, что мощность PL4 (пакет) достигает 420 Вт.

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Intel на самом деле не подтвердила дату запуска 13-го поколения Core, но, учитывая слухи о сроках, оно должно стать доступным примерно в октябре. Это означает, что эти тесты, по сути, являются проблеском того, что Raptor Lake может предложить в своей окончательной производственной форме через три месяца.