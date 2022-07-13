Графический процессор AMD RDNA3 Navi 31 будет с шестью MCD и 384-битной шиной памяти

Некоторая новая информация о серии AMD RDNA3 следующего поколения была опубликована и немедленно удалена из кода Linux. Похоже, что у AMD случайно появилась случайная утечка об RDNA3 в драйвере AMDGPU для Linux, что сразу же было замечено Кеплером и другими источниками информации.

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Патч перечисляет MCD_INSTANCE_NUM, который представляет собой количество предполагаемых чиплетов для архитектуры RDNA3 Navi 31. Интересно, что всего через неделю AMD заменила MCD на UMC_NODE, видимо, чтобы скрыть утечку.

Если это правда, то это подтвердит предыдущие слухи о том, что Navi 31 имеет один GCD (Graphics Complex Die) и шесть MCD. В конечном итоге это означает, что карта имеет 384-битную шину памяти и, скорее всего, в общей сложности 192 МБ Infinity Cache или 384 МБ, если AMD будет использовать V-Cache поверх каждого MCD, как это было предложено Kepler.

«6 MCD * 32-битный MCD * 2 канала на UMC = 384

32 МБ + 64-битный MC обычно, + 32 МБ 3D V-Cache на некоторых моделях». — пишет Кеплер (@Kepler_L2) в Twitter.

Таким образом, предложенные проекты графических процессоров Navi 31, опубликованные еще в мае этого года, постепенно находят свое подтверждение. Это, конечно, всего лишь блок-схема, размеры еще не подтверждены.

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С 384-битной шиной памяти и памятью GDDR6, работающей только со скоростью 18 Гбит/с, пропускная способность флагманской серии Radeon RX 7900 может достигать 864 ГБ/с, что на 50% выше, чем у RX 6950XT. Это значение не включает пропускную способность Infinity Cache. Кроме того, размер Infinity Cache 192 МБ и будет на 50% больше, чем у Navi 21.