В блоке питания EVGA мощностью 1,6 кВт отсутствуют вспомогательные разъемы питания 12VHPWR PCIe Gen5

Видеокарты EVGA серии Kingpin (стилизованные под K|NGP|N) всегда были чем-то особенным. В них используется специальная печатная плата (PCB) с усовершенствованным модулем регулирования напряжения (VRM) вместе с гибридной или жидкостной системой охлаждения для обеспечения максимальной производительности. Но со своей GeForce RTX 3090 Ti EVGA пошла еще дальше: она поставляет видеокарту вместе с довольно внушительным блоком питания мощностью 1600 Вт вместе с преобразователем для 12VHPWR.

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Джейкоб Фриман, представитель EVGA, в своем Twitter сообщил, что в блоке питания EVGA мощностью 1,6 кВт отсутствуют вспомогательные разъемы питания 12VHPWR PCIe Gen5, которые используются в графическом адаптере EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin, поэтому EVGA пришлось создать специальный адаптер питания PowerLink 52U с пятью 8-контактными разъемами на два 16-контактных (12VHPWR) исключительно для ее флагманской видеокарты. Это кстати, пока самая производительная видеокарта (пока не выйдет RTX 40).

EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin использует два вспомогательных разъема питания 12VHPWR PCIe Gen5, которые могут обеспечивать мощность до 1200 Вт. Причем видеокарта едва может потреблять столько электроэнергии даже при сильном разгоне. Тем не менее чтобы обеспечить правильную работу сверхмощного VRM, EVGA хочет подать на оба разъема достаточную мощность. Судя по всему, пять 8-контактных дополнительных разъемов питания PCIe (мощностью 750 Вт) вполне справятся со своей задачей, хотя и с использованием специального адаптера.

PowerLink 52U от EVGA, безусловно, упростит управление кабелями для существующих владельцев GeForce RTX 3090 Ti Kingpin, поскольку возиться с кабельными адаптерами не особенно удобно для пользователя. Остается выяснить, будет ли тот же адаптер поставляться с пока еще не вышедшими видеокартами серии GeForce RTX 40 (или продаваться отдельно), поскольку они будут использовать разъемы питания 12VHPWR PCIe Gen5 и не будут совместимы с существующими блоками питания.

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Логика подсказывает, что, поскольку графические карты следующего поколения по-прежнему будут потреблять много энергии и потребуют новых разъемов питания, для этих устройств будут созданы адаптеры, позволяющие им работать с существующими блоками питания высокой мощности, которые по-прежнему будут достаточны для будущих графических адаптеров.