Company of Heroes 3 выйдет в Steam 17 ноября 2022 года

Relic Entertainment, Inc и SEGA® Europe Limited рады сообщить, что Company of Heroes™ 3, следующая часть любимой франшизы RTS, выйдет на ПК в Steam 17 ноября 2022 года. Heroes 3 принесет поклонникам и новичкам серии самый большой и глубокий опыт одиночной игры в истории франшизы. CoH3 будет предлагать четыре игровые фракции при запуске и две уникальные одиночные игры, с итальянской динамической кампанией и североафриканской операцией.

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Тем, кто хочет заполучить Company of Heroes 3, не придется ждать до ноября, чтобы сыграть в нее. Зайдите на сайт CompanyOfHeroes.com прямо сейчас и зарегистрируйтесь в программе отзывов сообщества Relic, COH-Development, чтобы получить доступ к одной миссии из недавно представленной операции в Северной Африке. Игроки могут опробовать миссию «Альфа» и взять на себя командование печально известным Немецким африканским корпусом (DAK), пытающимся дать отпор британцам с их укрепленных позиций. В миссию «Альфа» можно бесплатно играть в Steam в течение одной недели со вторника, 12 июля, по 19 июля.

В то время как анонсированная ранее итальянская динамическая кампания предлагает разветвленный и открытый опыт, Североафриканская операция представляет собой более классически оформленный однопользовательский опыт с повествовательным сюжетом. Множество новых механик коренным образом изменило поле боя в Северной Африке, где езда на танках позволяет наносить скоординированные быстрые удары, сокрушая врага. В миссии «Альфа» можно призвать мощные итальянские подразделения, такие как саперы «Гуастатори» и легкий танк L6/40. Игроки также могут насладиться новыми основными инновациями в игровом процессе, такими как боковая броня, эвакуация вражеской техники и буксировка транспортных средств, что позволяет вам перемещать свою мощную артиллерию, такую как немецкая зенитная пушка FlaK 36 и британская 17-фунтовка.

Предложение по предварительному заказу

Игроки могут оформить предварительный заказ на Company of Heroes™ 3 на сайте CompanyOfHeroes.com и получить отличные бонусные предметы при выпуске игры. Издание Digital Premium Edition поставляется с DLC Pack Devil's Brigade, содержащим косметические предметы, основанные на первых элитных отрядах коммандос Второй мировой войны. Издание Physical Premium Edition включает DLC Pack Devil's Brigade, медаль за службу, карманный компас, коллекционную книгу и многое другое. Как физическое, так и цифровое издание Premium предоставит игрокам доступ к первому дополнению CoH3, которое выйдет в Steam в 2023 году. Полный список всего доступного для предварительного заказа контента можно найти на CompanyOfHeroes.com.





Доступ к Миссии «Альфа»

Игроки, установившие любую из двух предыдущих предварительных альфа-версий, увидят, что альфа-версия миссии автоматически появится в их библиотеке Steam. Новые игроки могут зарегистрироваться в CoH-Development и следовать инструкциям на веб-сайте, чтобы получить доступ к Миссии «Альфа» и оставить важные отзывы о CoH3 команде разработчиков Relic.

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