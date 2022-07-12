GPU-Z, обеспечивает лучшую поддержку серий Arc, GeForce и Radeon

GPU-Z теперь поддерживает видеокарту GeForce GTX 1630, которая на данный момент является самой медленной моделью, выпущенной в 2022 году. Благодаря этому обновлению теперь можно проверить, насколько мала пропускная способность этой видеокарты.

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Кроме того, это обновление обеспечивает поддержку недавно выпущенной видеокарты Radeon RX 6700 не XT. Пока непонятно, почему в журнале изменений GPU-Z конкретно упоминается модель Sapphire, хотя есть и другие производители видеокарт, например, PowerColor. В любом случае этот SKU сейчас потихоньку выходит на другие рынки, а это значит, что все больше и больше пользователей получат доступ к урезанному графическому процессору Navi 22 на десктопах.

Также есть исправления для модели RTX 3080 12 ГБ, которая по какой-то причине была указана как видеокарта без LHR (и да, у нее есть LHR). Интересно, что разработчики GPU-Z также продолжают исправлять ошибки для довольно старых GPU, таких, как GeForce 7800 GS (да, это архитектура G71). Кроме того, на видеокартах ATI больше не будет отображаться логотип AMD.

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Список изменений GPU-Z 2.47.0

Множество улучшений в отчетах о дискретных графических процессорах Intel Arc.

Добавлено или улучшено обнаружение фейков для видеокарт на базе NVIDIA G98, GT200, GK104.

Добавлен обходной путь для исправления отсутствующих часов в некоторых последних драйверах AMD Radeon.

Исправлена ошибка, из-за которой GeForce RTX 3080 12 ГБ сообщалась как не-LHR.

Исправлены спецификации для NVIDIA GeForce 7800 GS AGP.

Фиксированный размер процесса, размер кристалла и количество транзисторов для AMD Rembrandt

Исправлено отображение логотипа AMD на некоторых видеокартах ATI.

Исправлен неправильный логотип на некоторых Intel Xe IGP.

Добавлен флажок в настройках датчика для управления настройкой «Записывать в файл» при перезапуске GPU-Z.

Различные улучшения для отчетов Glenfly GPU.

Добавлено определение продавца Gunnir

Исправлена ошибка, из-за которой температура процессора отображалась как 100°C на неподдерживаемых процессорах Intel.

Добавлена поддержка ноутбуков с NVIDIA GeForce GTX 1630, RTX 3050, MX570, A1000, A2000, A3000 12 ГБ, T400, T500, T550, T600, T1000, T1200.

Добавлена поддержка Sapphire Radeon RX 6700 не XT.

Добавлена поддержка Intel Alder Lake H/U/HX.