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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
GPU-Z 2.47.0 обеспечивает улучшенную поддержку графических процессоров Intel Arc, GTX 1630 и RX 6700
GPU-Z, обеспечивает лучшую поддержку серий Arc, GeForce и Radeon
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GPU-Z теперь поддерживает видеокарту GeForce GTX 1630, которая на данный момент является самой медленной моделью, выпущенной в 2022 году. Благодаря этому обновлению теперь можно проверить, насколько мала пропускная способность этой видеокарты.

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Кроме того, это обновление обеспечивает поддержку недавно выпущенной видеокарты Radeon RX 6700 не XT. Пока непонятно, почему в журнале изменений GPU-Z конкретно упоминается модель Sapphire, хотя есть и другие производители видеокарт, например, PowerColor. В любом случае этот SKU сейчас потихоньку выходит на другие рынки, а это значит, что все больше и больше пользователей получат доступ к урезанному графическому процессору Navi 22 на десктопах.

Также есть исправления для модели RTX 3080 12 ГБ, которая по какой-то причине была указана как видеокарта без LHR (и да, у нее есть LHR). Интересно, что разработчики GPU-Z также продолжают исправлять ошибки для довольно старых GPU, таких, как GeForce 7800 GS (да, это архитектура G71). Кроме того, на видеокартах ATI больше не будет отображаться логотип AMD.

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Список изменений GPU-Z 2.47.0

  • Множество улучшений в отчетах о дискретных графических процессорах Intel Arc.
  • Добавлено или улучшено обнаружение фейков для видеокарт на базе NVIDIA G98, GT200, GK104.
  • Добавлен обходной путь для исправления отсутствующих часов в некоторых последних драйверах AMD Radeon.
  • Исправлена ошибка, из-за которой GeForce RTX 3080 12 ГБ сообщалась как не-LHR.
  • Исправлены спецификации для NVIDIA GeForce 7800 GS AGP.
  • Фиксированный размер процесса, размер кристалла и количество транзисторов для AMD Rembrandt
  • Исправлено отображение логотипа AMD на некоторых видеокартах ATI.
  • Исправлен неправильный логотип на некоторых Intel Xe IGP.
  • Добавлен флажок в настройках датчика для управления настройкой «Записывать в файл» при перезапуске GPU-Z.
  • Различные улучшения для отчетов Glenfly GPU.
  • Добавлено определение продавца Gunnir
  • Исправлена ошибка, из-за которой температура процессора отображалась как 100°C на неподдерживаемых процессорах Intel.
  • Добавлена поддержка ноутбуков с NVIDIA GeForce GTX 1630, RTX 3050, MX570, A1000, A2000, A3000 12 ГБ, T400, T500, T550, T600, T1000, T1200.
  • Добавлена поддержка Sapphire Radeon RX 6700 не XT.
  • Добавлена поддержка Intel Alder Lake H/U/HX.
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#обновление #обновления #gpu-z
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