Во Франции и Испании в продаже появились Sapphire Radeon RX 6700

В прошлом месяце AMD официально представила свою видеокарту Radeon RX 6700. Это произошло всего через неделю после того, как Sapphire анонсировала (и даже начала продавать) свою видеокарту Radeon 6700 без названий RX и XT. AMD подтвердила, что такая модель существует, за исключением того, что она по-прежнему должна иметь маркировку RX. Это было краткое введение в историю Sapphire RX 6700 PULSE.

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Как уже упоминалось, эта модель уже продается в Китае, однако до этого она не была замечена в продаже где-либо еще. Как оказалось, во Франции и Испании можно найти объявления с графическим процессором Navi 22 XL по цене от 570 до 580 евро с НДС. Испанская компания PC Componentes проводит распродажу этой видеокарты по сниженной цене до 380 евро, что, честно говоря, является гораздо более подходящей ценой для этого устройства. Однако AMD никогда не подтверждала рекомендованную производителем розничную цену для этого SKU, поэтому трудно сказать, какой из этих ценников является более близким.

По сути, это означает, что RX 6700 PULSE больше не является эксклюзивной для китайского рынка, что довольно удивительно, учитывая, что AMD даже не удосужилась должным образом представить адаптер в пресс-релизе или хотя бы в твите (она просто появилась на веб-сайте).

Sapphire RX 6700 — это специальная модель с графическим процессором Navi 22 и 2304 потоковыми процессорами (из 2560 доступных). Компания также уменьшила объем памяти до 10 ГБ и шину памяти до 160 бит. Это означает, что пропускная способность будет уменьшена, и это повлияет на игровую производительность. Эти характеристики на самом деле такие же, как и у майнинг-карты Sapphire GPRO X080. Сразу возникает вопрос, не переименовала ли компания свои майнинговые карты под игровые, чтобы сохранить прибыль.

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Основываясь на опубликованных ограниченных тестах производительности, RX 6700 SKU — это модель среднего класса, предлагающая примерно на 10% лучшие результаты, чем Radeon RX 6650XT в 3DMark Time Spy. Стоит ли это устройство 500 евро, судить конечным покупателям.