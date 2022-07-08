В отличие от ASRock, поддержка чипсетов Intel H670, B660 или H610 не указана

Компания Asus в своем пресс-релизе заявила, что ее материнские платы серии 600 будут поддерживать новые чипы Intel 13-го поколения. Эта новость обрадует пользователей, использующих на данный момент данную платформу с процессорами Alder Lake. Кстати, ASRock сделала аналогичное заявление в июне. Однако похоже, что Asus будет поддерживать Raptor Lake только на топовых чипсетах Z690, по крайней мере, на начальном этапе.

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В пресс-релизе говорится, что материнские платы от Asus 600-ой серии получат поддержку новых процессоров в соответствии с приведенной ниже диаграммой. В общей таблице есть 23 материнские платы Intel Z690, что совпадает с 23 материнскими платами Intel Z690, перечисленными на страницах продуктов Asus. Другими словами, если у вас сейчас есть материнская плата Asus Z690 любой серии, например ROG, TUF, ProArt или Prime, она будет поддерживать процессоры Intel Core 13-го поколения (Raptor Lake) с соответствующим обновлением BIOS.

С одной из вышеперечисленных материнских плат в вашей текущей сборке вы можете перейти на страницу поддержки Asus и скачать новейшую версию BIOS, чтобы получить совместимость с процессором Raptor Lake.

Если вы являетесь владельцем материнской платы Asus на B660 или H610 чипсете, то вы, вероятно, не сможете обновиться до Raptor Lake, когда он выйдет. Поскольку ASRock предлагает гораздо более широкую поддержку чипсетов, ограниченный список поддерживаемых Z690, предоставленный Asus сегодня, может в конечном итоге быть изменен. Возможно все зависит от того, что предпримут крупные конкуренты, такие как Gigabyte и MSI, по этому вопросу, а также от возмущения клиентов.

Intel намерена выпустить совершенно новые чипсеты серии 700 для материнских плат в момент выхода Raptor Lake. Пока нет полной официальной информации об этих чипсетах/платах, но известно, что будут улучшения в подключении — с большим количеством линий PCIe 4.0 и портами USB 3.2 Gen 2x2. Что касается производителей материнских плат, то им выгоднее было бы продавать материнские платы на новых чипсетах 700-й серии. Стоит также помнить, что в следующем году появится Meteor Lake (14-го поколения), который принесет некоторые большие изменения (и новый сокет/материнскую плату).

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