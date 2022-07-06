Видеокарта уже 3 недели продается в Китае, однако заполучить ее он смог лишь сейчас

Глава отдела маркетинга Intel Graphics Райан Шраут (Ryan Shrout) похвастался в Твиттере, что наконец заполучил видеокарту Arc A380. Поразительно, что с момента запуска A380 в Китае отделу маркетинга Intel в США потребовалось три недели, чтобы заполучить один из этих розничных образцов карт.

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В твите он отметил, что Gunnir Photon Arc A380 нелегко достать, но любой, кто это сделает, получит «надежную» видеокарту для игр 1080pMed, DX12 Ultimate, AV1 HW. Шраут упомянул, что китайский образец стоил примерно 130–140 долларов, но розничные цены партнеров в США (и цены в регионе EMEA) остаются загадкой.

Видео стоит посмотреть тем, кто интересуется или надеется на будущее дискретных графических процессоров Intel. Видео состоит из стандартной презентации в стиле распаковки с обзором конструкции, портов, вентиляторов, разъема питания, задней панели и т. д.

Позже камера отодвигается, показывая, что одна из карт Gunnir работала в фоновом режиме, пока Шраут рассказывал о видеокарте. Перемещаясь на экран ПК, мы видим, что тестовая система тестировалась в PUBG 1080p на средних настройках.

В завершение видео руководитель отдела маркетинга Intel Graphics напомнил, что A380 предлагает ускорение AV1 и возможности DeepLink и подходит для создания контента, а также способна запускать популярные игры, конкурируя с предложениями AMD и Nvidia одного ценового сегмента.

Напомню, что недавно Intel поделилась своими тестами игровой производительности Arc A380, протестировав 17 игр (включая PUBG).

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Пока еще нет даты появления Arc A380 в регионах Евразии. В видео Шраут сказал, что более дорогие видеокарты выйдут этим летом, но не уточнил, о каких SKU он говорит или где они будут запущены в течение этого периода времени.