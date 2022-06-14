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be quiet! представила новую серию вентиляторов Silent Wings 4
Высокая производительность при тех же размерах и большой диапазон скоростей
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Высокая производительность при тех же размерах и большой диапазон скоростей — ключевые свойства новых вентиляторов Silent Wings 4 от be quiet!. Новый вентилятор Pro также появляется как новая роскошная версия серии. Его дополнительная ценность заключается в переменной максимальной скорости, которую можно выбрать в три этапа с помощью переключателя.

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Silent Wings 4 против Silent Wings 3

be quiet! Silent Wings 4 улучшен по нескольким параметра по сравнению с 3-м поколением. Меньшее расстояние между концами лопастей вентилятора и корпусом, а также другие неуказанные новшества должны обеспечить более высокую производительность охлаждения. Здесь особенно бросается в глаза конфигурация лопастей вентилятора: вместо нескольких больших используется много меньших по размеру, что наводит на мысли о Noctua NF-A12. Это должно улучшить охлаждение, особенно на радиаторах.

По сравнению с предшественником производитель хочет сохранить уровень шума на прежнем уровне, вентиляторы также должны оставаться «почти неслышимыми» на «обычных скоростях». 


Вентиляторы снова предлагаются в размерах 120 и 140 миллиметров и в трех версиях каждая. Версия 1 отличается только управлением, оно происходит однократно по 4-х контактному ШИМ-сигналу или только по напряжению питания при 3-х контактном подключении. Существует также скоростная версия, в которой увеличена максимальная скорость до 1900 (140 мм) и 2500 об/мин (120 мм).

Насколько все эти нововведения помогут в охлаждении можно будет узнать лишь после первых тестов в июле.

Silent Wings Pro 4 как продукт 3-в-1

Четвертое поколение вентиляторов имеет Pro-версию, которая сочетает в себе 3-в-1: вентилятор имеет 3 скорости вращения лопастей. Максимальная скорость может быть ограничена с помощью переключателя на задней стороне вентилятора, который также можно использовать во время работы. Запатентованная концепция называется be quiet! «Переключатель скоростей». Для 120-мм версии предлагаются уровни 3000, 2500 и 1600 об/мин, а для более крупного вентилятора — 2400, 1900 и 1100 об/мин. Самая низкая скорость Pro-версии соответствует модели Silent Wings 4.


Одна модель удовлетворяет все потребности. Это устраняет необходимость в трех разных версиях вентилятора. Минимальная скорость серии составляет от 10 до 15 процентов от максимальных оборотов.

Остается выяснить, осуществимы ли высокие скорости. В дополнение к впечатляющим значениям производительности в техническом паспорте для статического давления и пропускной способности, которые намного выше, чем у простых Silent Wings, есть высокие значения в децибелах. Насколько тихая Pro-версия на самом деле – покажет время.

Крепление 

Silent Wings 4 крепятся с помощью нажимных штифтов или винтов корпуса, а углы должны сниматься легче, чем на предшественниках. Pro также имеет специальные крепления для радиаторов. Они снижают температуру на Silent Loop 2 240 мм при 1600 об/мин с потерей мощности 250 Вт на 0,8 Кельвина. 

Цены

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Для Silent Wings 4 от be quiet! рекомендуемая цена составляет около 24 евро за версию 120 мм, более крупная модель будет стоить дороже. Silent Wings 3 120 мм и 140 мм в настоящее время стоят 18 и 19 евро соответственно. Версия Pro также конкурирует с Noctua по цене: около 32 и 33 евро. Выход на рынок запланирован на 19 июля 2022 года.

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Cyborg39rus
19:42
Прелесть
be quiet! представила новую серию вентиляторов Silent Wings 4
Муж_ЗАГЛOТА
19:41
да пусть покажет то, о чем он говорит))) заврался он на 100% самому интересно стало, где я такое писал про ТОПЫ и людей зомбировал на покупку каждый год)))
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