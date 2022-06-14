Ожидается, что этот APU будет сочетать ядра Zen 2 и графику RDNA 2

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В онлайн-базе данных UserBenchmark появился предполагаемый ранний тест системы ПК с Windows 11, оснащенной гибридным процессором AMD Mendocino. Специалист по сбору данных в Твиттере Tum Apisak обнаружил эту ссылку, которая свидетельствует о том, что инженерный образец AMD с сокетом FT6 предлагает хорошую производительность процессора, но ужасную производительность графического адаптера, что дает неоднозначную оценку чипу Ryzen 7000. Как и в случае со всеми результатами тестов производительности ЦП для инженерных образцов (ES), они относятся к ранней версии чипа, который, вероятно, требует длительной доводки его до готового образца, прежде чем он поступит на полки магазинов. Также нужно понимать, что результаты пока еще не были подтверждены.

Выше можно увидеть, что процессорная часть APU предлагает конфигурацию 4C/8T с базовой/увеличенной тактовой частотой 2,4/4,1 ГГц. Это обеспечивает достойную производительность, но нужно обратить внимание на то, что в 2022 году четырехъядерные процессоры стали терять популярность среди геймеров. Тем не менее характеристики и производительность процессора соответствуют ожиданиям из официального описания продукта, которое AMD представила во время Computex.

Поскольку APU Mendocino предназначены для недорогих повседневных ноутбуков, AMD остановилась на использовании ядер Zen 2, и вы не найдете ни одной модели этого семейства с большим количеством ядер, чем 4C/8T. Одно из изменений, внесенных в ядра этого APU, заключается в том, что AMD воспользовалась технологическим узлом TSMC N6. Преимущества N6 для TSMC заключаются в большей производительности и более коротких производственных циклах по сравнению с N7, а клиенты получают на 18 % более высокую логическую плотность по сравнению с процессом N7 с совместимыми правилами проектирования.

Двигаясь дальше, в нижней половине снимка экрана из UserBenchmark вы можете увидеть, что графическая часть Radeon Graphics в APU выглядит плохо в самом широком сравнении. К сожалению, UserBenchmark опускает какие-либо полезные характеристики тестируемых графических процессоров.

На Computex AMD подтвердила, что Mendocino использует графическую архитектуру RDNA 2, что является долгожданным дополнением к массовым APU. Тем не менее не сообщалось о количестве вычислительных блоков (CU) RDNA 2, которые будут поставляться с APU. Radeon 680M, iGPU Rembrandt самого высокого класса, поставляется с 12 вычислительными блоками RDNA 2. Однако утечка две недели назад предоставила некоторые доказательства того, что Mendocino будет ограничен двумя CU. Сегодняшние тесты, по-видимому, подтверждают очень слабый графический процессор, что вполне может быть связано с тем, что доступных CU банально очень мало.

Становится очевидным, что Mendocino собирается использоваться не в недорогих игровых ноутбуках, а просто в недорогих повседневных устройствах. Например, по данным UserBenchmark, GPU в Ryzen 3 7320U примерно равен Intel UHD Graphics 730. Тем не менее это должно быть заметное улучшение по сравнению с AMD RX Vega 3 (предыдущий iGPU с графической архитектурой Vega)

Другие части ноутбука, отмеченного UserBenchmark, подтвердили его «повседневный» статус: всего 4 ГБ оперативной памяти DDR5 (2 модуля LPDDR5-6400 по 2 ГБ) и одно фиксированное запоминающее устройство — накопитель NVMe на 256 ГБ.

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Наконец, представленная выше информация поступает из общедоступной базы данных. Люди иногда подделывают такие данные для развлечения, либо эталонный тест может быть ошибкой обнаружения тестовой системной информации, поэтому относиться к обсужденным результатам нужно большой долей скептицизма.