Согласно информации Greymon55, AMD, по слухам, выпустит свою серию Radeon 7000 уже в конце октября

Согласно информации Greymon55, AMD, по слухам, выпустит свою серию Radeon 7000 уже в конце октября.

реклама

Дата не установлена, но информация, полученная от «надежного источника» Greymon55, предполагает, что видеокарты Radeon 7000 на базе архитектуры RDNA3 должны появиться в период с конца октября до середины ноября. Чуть раньше AMD представит серию процессоров Ryzen 7000 на базе архитектуры Zen4. Таким образом, в течение 2 месяцев AMD переведет всю свою настольную платформу на аппаратное обеспечение следующего поколения.

Если верить слухам, развертывание архитектуры AMD RDNA3 должно начаться с флагманского графического процессора Navi 31 для серии Radeon 7900, за которым последуют Navi 33 и Navi 32.

Однако конкуренты не позволят AMD завладеть всем вниманием. Intel, вероятно, будет первой, кто выпустит свои долгожданные графические карты Arc для настольных ПК по всему миру, но никто точно не знает, когда именно это случится. Пока что, ориентировочно конец лета. Кроме того, Intel выпустит серию процессоров 13-го поколения для настольных ПК под кодовым названием Raptor Lake-S, обновленную архитектуру Intel 7 с увеличенным общим количеством ядер ЦП до 24.

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Говоря о NVIDIA, теперь ожидается, что компания выпустит серию GeForce RTX 40 под кодовым названием «Ada Lovelace», начиная с сентября или октября этого года. Все еще остается вопрос, удастся ли AIB-партнерам продать излишки своих RTX 30 до развертывания новой серии. Это может повлиять на решение NVIDIA либо отложить, либо ускорить выпуск графических процессоров Ada.