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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
В Германии представили корпус для ПК с огромными радиаторами на каждой боковой панели
Стоимость корпуса составляет 1700 евро
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Немецкий оверклокер Der8auer недавно представил новый компьютерный корпус с водяным охлаждением, который стоит колоссальные 1700 евро. Корпус Regner родом из Германии и имеет два массивных радиатора, встроенных в боковые панели. Без сомнения, этот корпус предназначен для владельцев экстремальных систем на основе водяного охлаждения, которые хотят получить лучшее из лучшего.

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На сегодняшний день на рынке действительно нет другого корпуса, похожего на Regner: только радиаторы занимают всю площадь каждой боковой панели, что должно обеспечить беспрецедентное охлаждение внутри. В комплекте три радиатора 140м be quiet! Silent Wings 3 для обдува корпуса воздухом. 

Это означает, что сами радиаторы не будут иметь активного охлаждения, как на традиционном радиаторе. Это дает каждому радиатору боковой панели полупассивную конструкцию охлаждения с потоком воздуха, полностью поддерживаемым вентиляторами корпуса, что очень распространено в серверной индустрии.

Интерьер имеет двухкамерную конструкцию, обеспечивающую лучшие маршруты трубок для каждого радиатора боковой панели. В одной камере будут размещаться материнская плата, ЦП, ОЗУ и хранилище M.2, а в другой — графическая карта и дополнительные 2,5-дюймовые отсеки для хранения данных. Переходной кабель PCIe будет отвечать за подключение графического процессора к материнской плате на другой стороне корпуса.

В этой конфигурации одна боковая панель будет отвечать за охлаждение ЦП или материнской платы в зависимости от использования блока ЦП или моноблока, а другая боковая панель будет отвечать за охлаждение видеокарты. Тем не менее нет уверенности, будут ли оба радиатора независимыми контурами охлаждения или жидкость будет проходить между ними в одном унифицированном контуре.

Regner поставляется с большей частью необходимого охлаждающего оборудования, включая трубки и насос EKWB EK-Loop DDC 4.2 PWM. Вам нужно будет приобрести блоки и резервуар самостоятельно.

Внешний вид корпуса очень утонченный. Двойные боковые панели имеют массивные массивы ребер, которые выделяются по всему корпусу сверху вниз и из стороны в сторону. Передняя часть корпуса полностью пуста, а кнопка питания и передний ввод-вывод, включая USB Type-A, Type C и аудиоразъемы, расположены в верхней части корпуса.

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Без сомнения, самым большим препятствием для покупки этого корпуса будет его цена, которая на веб-сайте Regner Cooling составляет колоссальные 1700 евро. Это делает Regner одним из самых дорогих корпусов из когда-либо созданных.

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