Игроки будут защищать Верхний мир от вторжения Пиглинов

Microsoft дразнит новой игрой франшизы Minecraft: Minecraft Legends.

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Совместно разработанная Blackbird Interactive — студией, стоящей за Homeworld 3 и Hardspace: Shipbreaker — Minecraft Legends — это игра в жанре экшн-стратегии, которая должна быть выпущена в 2023 году, как объявила Microsoft на воскресной выставке Xbox & Bethesda Games Showcase.





«Blackbird Interactive является командой разработчиков с большим послужным списком создания популярных стратегических игр», — говорит Dennis Ries, исполнительный продюсер Minecraft Legends.

В игре игроки защищают Верхний мир от вторжения «пиглинов», которые угрожают испортить их дом. Им нужно будет укреплять свою оборону, заводить друзей и создавать союзы, чтобы не допустить конца света.

Совместная онлайн-кампания и конкурентный многопользовательский режим будут частью игры. Более подробная информация об этом появится позже в этом году. «В игре будет очень захватывающая кампания, которая преподнесет множество сюрпризов как новичкам, так и опытным игрокам Minecraft», — говорит Dennis Ries.

Это не первый раз, когда Minecraft экспериментирует с другими игровыми жанрами. В 2015 году в сотрудничестве с Telltale Games была выпущена эпизодическая игра в жанре «point-and-click» – Minecraft: Story Mode. В 2020 году также был выпущен похожий на Dungeon Crawler Minecraft Dungeons, хотя обе игры получили неоднозначные отзывы.

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Minecraft, блочная видеоигра-песочница, вышедшая в 2009 году. Компания Mojang, стоящая за ней, была приобретена Microsoft в 2014 году за 2,5 миллиарда долларов; по состоянию на октябрь 2021 года у Minecraft было 140 миллионов игроков в месяц.