Брендинг «RX» действительно повышает производительность?

Компания MEGAsizeGPU протестировала новую видеокарту Radeon RX 6700 в 3DMark. Это может быть самый странный запуск видеокарты на данный момент. Radeon 6700, выпущенный Sapphire две недели назад, теперь был переименован AMD в Radeon RX 6700. Этот SKU с урезанным графическим процессором Navi 22 имеет два драйвера, один из которых не обеспечивает полной производительности.

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Сообщается, что обновленный драйвер 22.5.2 с поддержкой этой новой модели повышает производительность и правильно отображает имя карты в настройках Radeon Settings/GPU-Z как RX 6700 SKU.

Оценки графического процессора Radeon RX 6700 в 3DMark TimeSpy:

6700 (старый драйвер) мощность по умолчанию: 9427 баллов

6700 (старый драйвер) максимальная мощность: 10304 балла

RX 6700 (новый драйвер) мощность по умолчанию: 11166 баллов (+18%).

RX 6700 (новый драйвер) максимальная мощность: 11414 баллов (+11%)

Radeon RX 6700XT с полноценным графическим процессором Navi 22 набирает 12872 балла в 3DMark Time Spy (GPU) согласно официальному рейтингу UL. Это означает, что SKU XT на 15% быстрее, предлагает на 11% больше ядер (2560 против 2304) и требует на 4% больше энергии (обратите внимание, что Sapphire RX 6700 имеет 220 Вт TBP, а не 175 Вт, как в эталонной спецификации AMD).

По сравнению с Radeon RX 6650XT, RX 6700 без XT примерно на 7-10% быстрее. Следует отметить, что модель Sapphire также имеет заводской разгон с 2450 до 2495 МГц, так что напрямую сравнивать их некорректно.

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AMD не делала официального анонса этой видеокарты, однако теперь она указана на веб-сайте компании без цены. На данный момент это может быть ограниченный запуск. Пока лишь один производитель начал выпуск видеокарты RX 6700.