Samsung начала продавать смарт-монитор Samsung M8 с разрешением 4K, ОС Tizen и встроенной веб-камерой

Компания Samsung наконец-то представила свой Smart Monitor M8 на индийском рынке. Корейский гигант продемонстрировал его на выставке CES (Consumer Electronics Show), проходившей в Лас-Вегасе в январе 2022 года. Позже компания объявила о предварительных заказах умного монитора в Индии с 3 по 9 июня 2022 года. Теперь Samsung, наконец, объявила свою цену, доступность и запуск продаж. Монитор M8 можно использовать как для работы, так и для развлечений.

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Смарт-монитор Samsung M8: цена, наличие

Стоимость Samsung Smart Monitor M8 в Индии составляет 59 999 рупий (44 699,25 рубля). Он поступит в продажу 15 июня 2022 года и будет доступен для покупки через Amazon, Samsung Shop и другие офлайн-магазины. Монитор поставляется в цветовых вариантах «Розовый закат», «Зеленый весенний», «Теплый белый» и «Синий дневной свет».

Samsung открыла новое окно предварительного бронирования с 10 по 14 июня 2022 года для своего Smart Monitor M8 в Индии. При заказе вы получите Galaxy Buds 2 стоимостью 11 999 рупий (8 939,25 рубля), интеллектуальную беспроводную клавиатуру Samsung стоимостью 3 499 рупий (2 606,76 рубля) и ваучер на мгновенную скидку в размере 3 000 рупий (2 235 рублей), если предварительно оформите бронь на Monitor M8. Кроме того, вы получите скидку в размере 5000 рупий (3 725 рублей) на устройство и ваучеры BookMyShow и The Body Shop на сумму 500 рупий (372,5 рубля) каждый.

Смарт-монитор Samsung M8: функции, характеристики

Смарт-монитор Samsung M8 имеет утонченный и элегантный дизайн и толщину всего 11,4 мм. Он имеет подставку в виде металлической опорной пластины с регулируемой высотой и может быть наклонен в соответствии с вашими предпочтениями. Оснащен монитор 32-дюймовой 4K-панелью типа VA с 1,07 миллиардами цветов, 99-процентным охватом sRGB и максимальной яркостью 400 нит.

Samsung Smart Monitor M8 — это монитор двойного назначения, который при необходимости также может работать как автономный смарт-ТВ. Samsung утверждает, что это первый в мире монитор с операционной системой Tizen. Вы можете запускать различные приложения и потоковые сервисы, такие как Amazon, Netflix, Apple TV и другие. Он поставляется в комплекте с пультом дистанционного управления для доступа к элементам управления телевизором.

Интеллектуальный монитор может принимать данные с двух компьютеров одновременно. Вы можете работать с обоими в режиме разделения экрана. Но и это еще не все: он может функционировать как Smart Hub для доступа и управления электроникой вашего умного дома. В комплект монитора входит подвижная магнитная съемная камера, получившая название SlimFit Cam, которая вместе с 2,2-канальными стереодинамиками и микрофонами дальнего действия может удовлетворить ваши потребности в видеозвонках. Камера способна снимать в разрешении Full HD 1080p. SlimFit Cam поставляется с функциями отслеживания лица и автоматического масштабирования, которые могут обнаруживать лицо человека на экране и автоматически фокусироваться на нем.

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Новейший монитор Samsung включает в себя такие функции, как Samsung TV Plus, веб-сервис Microsoft 365, SmartThings, Workspace, поддержку Apple AirPlay, Google Duo и многое другое. Что касается подключения, он оснащен Bluetooth V4.2, Wi-Fi 5, двумя портами USB Type-C и одним портом micro HDMI.