Теперь у вас есть шанс увидеть первые кадры геймплея Starfield. Посмотрите презентацию Xbox & Bethesda Games Showcase, чтобы поближе познакомиться с игровым директором Тоддом Ховардом, который проведет вас по первой новой вселенной Bethesda Game Studios за 25 лет. Куда приведет вас Starfield?
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Starfield выйдет эксклюзивно на Xbox Series X|S и ПК в 2023 году. Игра будет доступна с первого дня в Xbox Game Pass.
На дворе 2330 год. Человечество вышло за пределы нашей Солнечной системы, заселив новые планеты и живя в космосе. Начав со скромного космического шахтера, вы присоединитесь к Constellation — последней группе космических исследователей, ищущих редкие артефакты по всей галактике, — и будете путешествовать по бескрайним просторам Settled Systems в самой масштабной и амбициозной игре Bethesda Game Studios.
В этой ролевой игре нового поколения, действие которой разворачивается среди звезд, вы сможете создать любого персонажа, и исследовать этот мир с непревзойденной свободой, отправляясь в эпическое путешествие, чтобы ответить на главный вопрос человечества: что находится там?
Более 100 систем. Более 1000 планет. Все открыто для вас, чтобы исследовать — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios)
Bethesda Game Studios «не может дождаться, когда вы все опробуете игру», — говорит Ховард. «Для нас это было невероятное путешествие».