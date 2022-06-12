Spotify хочет применить к аудиокнигам свою модель freemium, которая позволяет людям выбирать между оплатой услуги и рекламой разного качества.
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«Мы превратились из службы поиска и воспроизведения музыки в полноценную платформу, на которой артисты и создатели могут создавать, вовлекать и зарабатывать», — сказал генеральный директор Spotify Даниэль Эк во время ежегодного Дня инвестора компании 8 июня. «Платформа, основанная на моделях подписки, рекламы и обслуживания авторов, применимых к музыке, подкастам, аудиокнигам и многому другому».
Это расширение зависит от приобретения Spotify платформы распространения аудиокниг под названием Findaway. О сделке было объявлено в ноябре 2021 года, и Spotify изначально полагали, что она будет закрыта до конца года, но The Verge отмечает, что антимонопольное подразделение Министерства юстиции США еще не одобрило приобретение.
Похоже, это не уменьшило энтузиазма Эка. «Пока еще рано, — сказал он, — мы ожидаем, что аудиокниги также будут иметь здоровую маржу, выше 40%, и будут в значительной степени способствовать развитию бизнеса. привлекать как создателей, так и пользователей и стимулировать их взаимодействие».
План применения существующих методов ведения бизнеса Spotify к аудиокнигам не был шокирующим. Но будет интересно посмотреть, как люди отреагируют на вставку рекламы в свои аудиокниги. Есть подозрения, что было бы более неприятно услышать персонализированную рекламу в середине «1984», например, чем услышать еще одну рекламу Squarespace буквально в любом подкасте.
Инвесторы могут рассматривать аудиокниги как «ежегодную возможность для нас в размере 70 миллиардов долларов для расширения и, в конечном итоге, для конкуренции», — сказал Эк.