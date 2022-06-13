Компания Lightyear объявила, что планирует выпустить свой автомобиль на солнечных батареях Lightyear 0 в этом году.
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Компания заявила, что планирует начать производство автомобилей этой осенью и доставить первые автомобили потребителям в ноябре.
Эти автомобили будут оснащены солнечными панелями на капоте и крыше, чтобы сократить количество времени, которое владельцы Lightyear 0 должны тратить на зарядку транспортных средств. Lightyear говорит, что оптимизированная солнечная крыша и целостный дизайн означают, что автомобиль может ездить неделями и даже месяцами без подзарядки.
Компания заявляет, что водители из облачной местности, которые проезжают около 22 миль (35 км) в день, смогут ездить «до двух месяцев» без подзарядки своих автомобилей, а также, что среднее время между зарядками достигает «до семи месяцев» для водителей Lightyear 0 в более солнечных регионах.
Lightyear заявляет, что также пытается построить свой дебютный автомобиль как можно экологичнее. Говорят, что интерьер «веганский и экологически чистый, с использованием кожи на растительной основе, тканей из переработанных ПЭТ-бутылок и деревянных декоративных элементов из ротанговой пальмы, реконструированной с учетом экологических требований».
Компания также использовала переработанные материалы из углеродного волокна для экстерьера и пытается еще больше минимизировать воздействие Lightyear 0 на окружающую среду, позволяя «подключать его к обычной домашней розетке», а не использовать специальные зарядные станции или адаптеры.
Lightyear 0 уже доступен на сайте компании. Оказывается, автомобиль на солнечных батареях не будет дешевым: цена начинается примерно с 263 000 долларов (250 000 евро без НДС). Lightyear не сообщила, планирует ли она выпустить автомобиль за пределами Европы, и если да, то когда.