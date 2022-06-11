Период бесплатного тестирования продлится до 20 июня

Разработчик Spiral House анонсировал новую версию оригинального симулятора PC Building Simulator. Период бесплатного тестирования продлится до 20 июня.

реклама

Если вы никогда раньше не слышали о PC Building Simulator, игра полностью соответствует своему названию. Первоначально она рекламировалась как способ опробовать разные компоненты ПК 3D-среде, чтобы вы могли проверить свою сборку ПК перед покупкой оборудования. Симулятор развивается и включает в себя множество DLC, упакованных компонентами и моделями периферийных устройств от разных брендов. Игра состоит из режима карьеры в мастерской по сборке и ремонту ПК и может даже показать вам прогнозируемые результаты тестов 3DMark для сборок, которые вы создали своими руками.

PC Building Simulator впервые попал в предварительную альфа-версию в Steam в начале 2017 года, но вышел только в начале 2019 года, за которым последовал непрерывный поток пакетов контента DLC. Продолжение призвано «расширить границы создания виртуальных ПК до новых высот (и, конечно же, добавить улучшенный RGB)». Другими словами, вариантов сборки и настройки больше, чем когда-либо, с улучшенными визуальными эффектами для просмотра готовых сборок.





Разработчик говорит, что помимо большего выбора компонентов и улучшенного визуального оформления в ремонтную мастерскую внесены новаторские изменения, которые сделают режим карьеры более приятной. Прохождение режима карьеры предлагает не менее 30 часов игры и доступ к 1200 компонентам с лицензированными деталями от всех самых известных брендов. Многие изменения в этом сиквеле основаны на многолетних отзывах геймеров.

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр -25% на RX 6700 XT ASUS RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Присоединиться к открытому бета-тестированию PC Building Simulator 2 очень просто. Нужно перейти на страницу игры в Epic Games Store (EGS) и прокрутить страницу вниз, после чего нужно добавить демо-версию Open Beta в вашу корзину. Когда вы впоследствии перейдете к своей корзине, вы можете оформить заказ за 0,00 доллара. Бета-версия предоставляет один час режима карьеры и доступный режим сборки с ограниченным набором деталей. Epic является издателем этого сиквела, поэтому симулятор будет эксклюзивным для EGS, по крайней мере, на начальном этапе.

За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Наконец, любой, кто загрузит и запустит открытую бета-версию PC Building Simulator 2, получит скидку 15% на покупку игры при выпуске финальной версии. Точной даты выхода этого сиквела на EGS пока нет, но, как сообщается, симулятор выйдет в конце этого года.