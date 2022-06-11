Intel подробно описала процесс производства Intel 4 EUV для серии Meteor Lake следующего поколения

@phobiaphilia в Твиттере поделился слайдами из предстоящей презентации Intel на симпозиуме IEEE VLSI 2022 года. Эти слайды посвящены технологии Intel 4, которая будет использоваться в будущих мобильных и настольных процессорах, известных как Meteor Lake.

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Intel 4, ранее известный как 7-нм технологический процесс, является усовершенствованным узлом, пришедшим на смену Intel 7 (10-нм), который в настоящее время используется для чипов Alder Lake. Целью Intel 4 является повышение тактовой частоты более чем на 20% при том же энергопотреблении, сообщает ComputerBase.

Согласно этим слайдам, новый процесс Intel для чипов Meteor Lake должен обеспечить двукратное масштабирование области высокопроизводительной библиотеки, широко использовать технологию экстремального ультрафиолета (EUV) для упрощения и быть совместимым с технологиями упаковки Intel, такими как EMIB или FOVEROS. Последний будет использоваться Meteor Lake, который является первой потребительской архитектурой Intel, использующей гибридный тайловый дизайн.

Снимок мобильного чипа 14-го поколения, известного как Meteor Lake-P, представленный Intel, показывает новую конфигурацию с 6 производительными и 8 энергоэффективными ядрами. Это более производительный вариант по сравнению с ранее представленной конфигурацией 2P+8E.

Пакет будет включать 4 разных плитки с графикой, вычислительными ядрами x86, SOC и кристаллами ввода-вывода на одном интерпозере. По словам самой Intel, Meteor Lake является ведущим продуктом для техпроцесса Intel 4. Эта архитектура уже запущена в лабораториях Intel и в настоящее время проходит проверку.

Ожидается, что процессоры Intel Meteor Lake не будут выпущены до второй половины 2023 года. Эта архитектура также будет запущена для настольных компьютеров, но для нее потребуется новый сокет – LGA-1851.

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