В список поддерживаемых добавлено еще 5 новых игр

AMD не сбавляет обороты со своей инновационной альтернативой технологии масштабирования NVIDIA DLSS с открытым исходным кодом.

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У AMD есть шанс перехватить все внимание у NVIDIA DLSS. Альтернатива AMD с открытым исходным кодом технологии временного масштабирования на основе искусственного интеллекта уже доступна в трех играх, и обозреватели оценили ее как достойный аналог технологии от AMD. Сейчас компания сосредоточена на внедрении FSR 2.0 в максимально возможное количество игр.

В официальном сообщении в блоге AMD подтвердила сегодня добавление 5 новых игр, таких как Abyss World, Hitman 3, Rescue Party: Live!, Super People и The Callisto Protocol. Это означает, что список новых игр вырос с 16 до 19 наименований, однако пока только 3 игры поддерживают эту технологию.

Другие предстоящие игры FSR 2.0

Наряду с обновлением God of War и Farming Simulator 22 с использованием технологии FSR 2.0, список предстоящих игр FSR 2.0 вырос до 16 игр с добавлением Abyss World, Hitman 3, Rescue Party: Live!, Super People и The Callisto Protocol, в результате чего общее количество игр FSR 2.0 достигло 19.

Кроме того, AMD предоставила свои собственные тесты для игр, в которых недавно использовалась новая технология масштабирования AMD. Компания предоставляет сравнение производительности для разрешения 4K с тремя режимами FSR 2.0. AMD утверждает, что RX 6950XT и RX 6750XT могут достичь 90 и 60 кадров в секунду соответственно с установленным пресетом графики Ultra.

Также было опубликовано сравнение для Farming Simulator 22. Здесь AMD использует модели RX 6750XT и 6650XT с разрешением 4K и настройками графики Very High. Сбалансированный режим обеспечивает более 100 FPS для модели RX 6650XT и до 146 FPS в среднем для 6750XT с режимом Performance.

В списке игр FSR 2.0 теперь 19 наименований. Такие игры, как Super People и The Callisto Protocol, совсем недавно были анонсированы и представлены на Summer Game Fest.

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