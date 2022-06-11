Intel Arc A380 с памятью 6 ГБ подтверждена MSI

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

MSI представила свою грядущую настольную игровую систему на базе платформы Intel Alder Lake, которая также оснащена графикой Arc.

реклама

Листинг появился на платформе JD, которая является крупным китайским ритейлером. Intel ранее подтвердила, что Intel Arc будет запущен эксклюзивно в Китае через местных OEM-партнеров. Это первый известный список графических процессоров Intel Arc для настольных ПК.

Хотя это и предварительный заказ, на момент написания нет информации о ценах или доставке. Что компания подтверждает, так это характеристики каждой конфигурации ПК и, впервые, конфигурацию памяти графической карты Arc A380.

По данным MSI, эта видеокарта получит 6 ГБ памяти GDDR6. Это означает, что настольные модели на базе этого графического процессора Alchemist действительно будут использовать полную 96-битную шину памяти, чего нельзя сказать о мобильных вариантах (ограниченных 4 ГБ/64-бит). Arc A380 должен иметь полноценный графический процессор ACM-G11 с 8 ядрами Xe.

Компания не сообщает, кто является производителем видеокарты, но, учитывая предыдущие слухи, это должна быть видеокарта, разработанная самой MSI. На самом деле, эта модель указана как «OC», что означает, что она разогнана на заводе.

Настольный ПК доступен в различных конфигурациях, от процессора Core i3-12100F до i7-12700KF. Что их всех объединяет, так это видеокарта Arc A380 6 ГБ и относительно маломощный блок питания: либо 550 Вт, либо 650 Вт.

MSI предоставляет некоторую базовую информацию о производительности видеокарты при разрешении 1080p в киберспортивных играх: от 85 до 200 кадров в секунду в зависимости от игры.

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр -25% на RX 6700 XT ASUS RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming