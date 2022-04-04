Компания выпустила 2 варианта накопителя: обычная и Pro версии

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Новая пара моделей радиаторов M.2 от Thermalright обещает отводить тепло даже от достаточно горячих твердотельных накопителей благодаря своей вертикальной конструкции. HR - 09 2280 доступен в простой версии и версии Pro, причем версия Pro, по существу, удваивает площадь радиатора.

Thermalright HR-09 Pro

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Thermalright HR-09 Pro — старшая модель линейки радиаторов. Пара 6-миллиметровых тепловых трубок отводит тепло от никелированного медного основания, которое крепится к твердотельному накопителю M.2, рассеивая тепло через алюминиевые ребра (по 33 на тепловую трубку). Ребра имеют зазубренные края и выступы. Имея размеры 74 x 24 x 86 мм и вес 90 грамм, HR-09 Pro выше, чем некоторые низкопрофильные радиаторы ЦП.

Thermalright HR-09

С другой стороны, обычная версия HR-09, скорее всего, понравится пользователям, которым по нраву более сдержанный дизайн. Радиатор оснащен одной 6-миллиметровой тепловой трубкой и массивом из 32 алюминиевых ребер. Уменьшение занимаемой площади приводит к уменьшению общих размеров: 48 x 24 x 79 мм и весу в 80 граммов. Радиатор по-прежнему сохраняет эстетику версии Pro, хотя и только при виде сбоку; верхняя часть устройства украшена логотипом Thermalright и имеет гораздо более привлекательный внешний вид.

В то время как текущие топовые твердотельные накопители, как правило, не борются с перегревом, что приводит к троттлингу и снижению производительности, ожидается, что твердотельные накопители PCIe 5.0 будут иметь свои требования к охлаждению. Phison, один из ведущих производителей контроллеров для твердотельных накопителей, указал, что твердотельные накопители PCIe 5.0, вероятно, потребуют активного охлаждения, чтобы поддерживать полноценную производительность накопителя. В то время как сами контроллеры могут нагреваться до 120 градусов по Цельсию, чипы NAND лучше и дольше работают при температуре ниже 70 градусов по Цельсию, но в идеале они должны работать при температуре от 35 до 50 градусов по Цельсию.

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Ни одно из нынешних решений Thermalright не предусматривает какого-либо активного охлаждения, но находчивые пользователи могут изготовить зажимы для вентилятора для 60-мм системы охлаждения на HR-09 Pro.