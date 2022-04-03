Новый NUC оснащен процессорами Alder Lake и встроенной графикой Iris Xe от предыдущего поколения

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В сети появилась информация про пока неанонсированный Intel NUC с процессором Alder Lake-P со спецификациями, фотографиями и тестами. Как сообщает Some's Vest на ChipHell, новый NUC носит кодовое название «Wall Street Canyon», но будет продаваться под названием Intel NUC Studio 12 Pro. Похоже, что Intel планирует занять место Apple Mac Studio. Утекшая информация довольно подробная, с внутренними изображениями и скриншотами инструмента sys-info, но, пока она не подтверждения Intel, относиться к ней следует с долей скептицизма.

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Предполагаемые новые изображения Intel NUC Studio 12 Pro показывают, что Wall Street Canyon следует знакомому форм-фактору NUC 4x4. Снаружи особо ничего не изменилось. Источник говорит, что задние порты идентичны NUC 11. Два USB-порта на передней панели корпуса заменены на USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), а также имеется удобный аудиоразъем ввода-вывода. Первой будет запущена высокая версия, в которой есть место для 2,5-дюймового диска SATA.

Стоит отметить, что адаптер питания также подвергся обновлению. Теперь он длиннее, чем корпус NUC, но Intel, вероятно, могла бы добиться большего успеха с блоком питания на основе технологии GaN.

Погрузившись внутрь Intel NUC Studio 12 Pro, источник ChipHell сообщает, что можно выбрать один из пяти процессоров Alder Lake: Core i7-1270P (12C/16T, Iris Xe 96 EU), очень похожий Core i7-1260P, два варианта Core i5-1250P и Core i5-1240P, а также Core i3-1220P. Самый младший процессор Core i3 по-прежнему является 10C/12T, но довольствуется графикой Intel UHD. Все эти чипы имеют базовую мощность процессора 28 Вт, но могут потреблять до 64 Вт в режиме Turbo Boost.

Alder Lake хорошо известна как первая платформа Intel с поддержкой DDR5, но компания не задействует DDR5 для NUC Studio 12 Pro. Вместо этого пользователи получат два слота памяти DDR4 с поддержкой до DDR4 3200 C22 на Gear 2. Рядом расположен слот для PCIe 4.0 x4 M.2 SSD. Беспроводная сетевая карта Intel AX211 WIFI6E предварительно установлена в слот M.2 2230.

В устройстве использовался инженерный образец чипа (ES). В тестах CPU-Z источник отметил, что протестированный NUC на базе Core i7-1260P был на 25% быстрее в однопоточных тестах и в два раза быстрее в многопоточных тестах, чем предыдущее поколение.

В Cinebench результаты источника показали, что Intel NUC Studio 12 Pro с Core i7-1260P проигрывает настольному процессору Intel Core i5-12400. Встроенная графика Iris Xe такая же, как и в предыдущем поколении.

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Размышляя о производительности NUC Studio 12, Someone's Vest заявил, что повышение производительности было в пределах ожидаемого, но он был очень приятно удивлен результатами издаваемого шума.