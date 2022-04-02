Отличное решение для плохо охлаждаемых видеокарт

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Ни для кого не секрет, что память GDDR6X, установленная в видеокартах GeForce RTX 3080, RTX 3080 Ti и RTX 3090, может сильно нагреваться. Ютубер DandyWorks выпустил видео, демонстрирующее использование медной пластины для памяти, сделанной специально для Nvidia RTX 3080. Медная пластина смогла снизить температуру GDDR6X до 25°C.

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Медная пластина, использованная в видео, была изготовлена CoolMyGPU.com и специально разработана для некоторых версий RTX 3080 AIB-производителей. У компании также есть ассортимент других медных пластин для охлаждения памяти, которые предназначены для ряда моделей графических процессоров серии RTX 30, включая RTX 3080/Ti, RTX 3090, RTX 3060/Ti и RTX 3070/Ti. У нее есть пластины для SKU Nvidia Founders Edition, а также некоторых сторонних разработок.

Для владельцев RTX 3090 CoolMyGPU.com также продает заднюю медную пластину памяти, которая помогает охлаждать задние модули GDDR6X на видеокарте. Эта пластина может быть даже более полезной, чем передняя, поскольку задние модули G6X RTX 3090 печально известны тем, что сильно нагреваются, а задняя панель является единственным источником рассеивания тепла для задних модулей.





В видео DandyWorks демонстрирует установку медной пластины охлаждения памяти на видеокарту MSI Ventus RTX 3080. Во-первых, необходимо снять оригинальный кулер видеокарты. Затем необходимо удалить все термопрокладки и термопасту, охлаждающие GDDR6X и чип основного графического процессора, а также любые дополнительные следы, оставшиеся от термопрокладок.

После пробной подгонки теперь можно установить медную охлаждающую пластину, зажатую между слоями термопасты сверху и снизу, вместе с установкой радиатора графического процессора. Никаких дополнительных винтов не требуется, так как пластина удерживается термопастой графического процессора.

На видеокарте Dandy RTX 3080 Ventus медная пластина снизила температуру памяти на 20%, снизив ее с 94°C до 75°C в приложениях для майнинга, а во время игр сообщалось о еще более низких температурах.

Когда ее следует использовать?

Идеальная температура GDDR6X должна достигать 100°C или ниже, чтобы гарантировать отсутствие троттлинга. Видеокарта может вполне спокойно работать с пиковыми температурами 105°C, но, если память вашего графического процессора работает при 110°C или выше, видеокарта будет снижать тактовую частоту, и потребуется лучшее охлаждение.

Игровые рабочие нагрузки, как правило, немного менее требовательны, чем майнинг, но и в играх бывают случаи, когда температура памяти регулярно достигает свыше 100°C. Запустите утилиту для майнинга, и нагрев до 110°C произойдет на многих видеокартах с GDDR6X, включая почти все модели Nvidia Founders Edition (за исключением RTX 3070 Ti, которая имеет только 8 ГБ видеопамяти). Только модели AIB-производителей с улучшенными возможностями охлаждения памяти остаются ниже этой отметки.

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Поэтому, если вы обнаружите, что ваш графический адаптер работает при температуре 110°C – во время майнинга или игр — этот мод с медной охлаждающей пластиной поможет снизить температуру. Это должно позволить GDDR6X работать на максимальной тактовой частоте и, таким образом, повысить производительность и долговечность видеокарты.