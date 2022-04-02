Однако для питания внешней видеокарты требуется блок питания ATX или SFF

Гонконгский производитель Minisforum представил новый мини-ПК Elitemini B550. Сегодня компания объявила о продукте в Твиттере, подготовила обзорное видео и опубликовала предпродажную страницу продукта с конфигуратором, включая цены в США. Minisforum видит два важных преимущества NUC на базе AMD Ryzen. Во-первых, в нем используются процессоры на сокете AM4, а во-вторых, покупатели получают внешнюю док-станцию для графического адаптера, получая возможность выбирать видеокарту по своему усмотрению. Однако есть еще несколько достоинств и недостатков.

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Minisforum Elitemini B550 — это небольшой и легко переносимый ПК по сравнению с Mac Mini и Intel NUC (и некоторыми другими). Согласно странице продукта, его размеры составляют 20,859 x 24,088 x 12,813 см. Тем не менее, размеры, указанные в видео, немного меньше, что является ошибкой.

Дизайн Elitemini не очень привлекателен, но он очень функционален. Устройство оснащено большим количеством вентиляционных отверстий и портов (все сзади). Один из хороших способов скрыть его — использовать основание крепления VESA с прилагающимися винтами.

Что касается процессора, то можно выбрать AMD Ryzen 7 5700G или Ryzen 7 4700G (дешевле на 100 долларов), оба APU 8C/16T разных поколений. Тем не менее в последующем можно будет заменить процессор на любой другой, так как тут сокет AM4. В связи с этим немного грустно, что вариант «Barebone» без ОЗУ или SSD не имеет более дешевой версии без процессора.

Внутри корпуса есть доступ к двум слотам SODIMM для оперативной памяти DDR4-3200 объемом до 64 ГБ, а также к двум слотам M.2 2280 SATA/NVMe SSD. Если вы используете процессор нового поколения, вы можете использовать NVMe PCIe 4.0. Другой компонент, который может быть заменен пользователем, — это один 2,5-дюймовый твердотельный/жесткий диск SATA. Карта Wi-Fi и Bluetooth уже есть на борту, так что покупателям не о чем беспокоиться.

Порты на задней панели Elitemini B550 включают в себя; Порт RJ45 2,5 Gigabit Ethernet × 1, порт USB3.2 × 4 (Gen2), порт USB-C × 1 (Gen2), HDMI (4K при 60 Гц) × 2, DisplayPort (4K при 60 Гц) × 1, разъем для наушников 3,5 мм (Зеленый), LINE OUT × 2, Clear CMOS × 1, разъем для микрофона 3,5 мм × 1. Есть поддержка трех дисплеем без добавления внешнего графического процессора. Кнопка питания тоже сзади.

В комплект поставки Minisforum Elitemini B550 входит несколько минимальная док-станция для графического адаптера. В зависимости от вашего выбора видеокарты, она может значительно превышать размеры хост-компьютера.

Если использовать внешнюю док-станцию для графического адаптера, то нельзя установить Minisforum Elitemini B550 по стандарту VESA. На приложенных изображениях графического адаптера корпус находится на боку, а расширение графического процессора находится на его нижней стороне, где расположены его ножки и монтажные отверстия.





Внешний графический адаптер не будет получать питание от блока на 19 В, поставляемого с Elitemini 500. Для него требуется внешний блок питания ATX или SFF (не входит в комплект). Наличие блока питания на столе рядом с этой системой уменьшает пространство на столе. Положительным моментом добавления блока питания для настольных ПК является то, что он должен поддерживать более мощные процессоры, но помните, что система охлаждения подходит только для процессоров до 65 Вт.

На первый взгляд это звучит как отличная альтернатива ноутбукам и очень портативная мини-система (она даже поставляется с сумкой для переноски); однако, чтобы его полноценно использовать, придется подключать дополнительные компоненты. А это уже не так компактно. Возможно, блок питания малого форм-фактора можно было бы каким-то образом прикрутить к конструкции, чтобы все это выглядело аккуратнее. С другой стороны, если вам нужна небольшая система с графической картой для настольных ПК, возможно, лучше приобрести/собрать систему Mini ITX, и тогда все будет аккуратно заключено в подходящий стильный корпус.

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У Minisforum есть предварительные цены на Elitemini B550, начиная с 499 долларов за модель на AMD Ryzen 7 4700G. Добавьте 100 долларов за более новый Ryzen 7 5700G и еще около 100 долларов за 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD. Также доступны и другие конфигурации. Minisforum сообщает, что системы поступят в продажу в середине мая.