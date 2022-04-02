Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Компания Minisforum представила мини-ПК на базе Ryzen с поддержкой eGPU по цене 499 долларов
Однако для питания внешней видеокарты требуется блок питания ATX или SFF
анонсы и реклама
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
ВТРОЕ подешевел Core i9 11900K
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Гонконгский производитель Minisforum представил новый мини-ПК Elitemini B550. Сегодня компания объявила о продукте в Твиттере, подготовила обзорное видео и опубликовала предпродажную страницу продукта с конфигуратором, включая цены в США. Minisforum видит два важных преимущества NUC на базе AMD Ryzen. Во-первых, в нем используются процессоры на сокете AM4, а во-вторых, покупатели получают внешнюю док-станцию для графического адаптера, получая возможность выбирать видеокарту по своему усмотрению. Однако есть еще несколько достоинств и недостатков.

реклама

Minisforum Elitemini B550 — это небольшой и легко переносимый ПК по сравнению с Mac Mini и Intel NUC (и некоторыми другими). Согласно странице продукта, его размеры составляют 20,859 x 24,088 x 12,813 см. Тем не менее, размеры, указанные в видео, немного меньше, что является ошибкой.

Дизайн Elitemini не очень привлекателен, но он очень функционален. Устройство оснащено большим количеством вентиляционных отверстий и портов (все сзади). Один из хороших способов скрыть его — использовать основание крепления VESA с прилагающимися винтами.

Что касается процессора, то можно выбрать AMD Ryzen 7 5700G или Ryzen 7 4700G (дешевле на 100 долларов), оба APU 8C/16T разных поколений. Тем не менее в последующем можно будет заменить процессор на любой другой, так как тут сокет AM4. В связи с этим немного грустно, что вариант «Barebone» без ОЗУ или SSD не имеет более дешевой версии без процессора.

Внутри корпуса есть доступ к двум слотам SODIMM для оперативной памяти DDR4-3200 объемом до 64 ГБ, а также к двум слотам M.2 2280 SATA/NVMe SSD. Если вы используете процессор нового поколения, вы можете использовать NVMe PCIe 4.0. Другой компонент, который может быть заменен пользователем, — это один 2,5-дюймовый твердотельный/жесткий диск SATA. Карта Wi-Fi и Bluetooth уже есть на борту, так что покупателям не о чем беспокоиться.

Порты на задней панели Elitemini B550 включают в себя; Порт RJ45 2,5 Gigabit Ethernet × 1, порт USB3.2 × 4 (Gen2), порт USB-C × 1 (Gen2), HDMI (4K при 60 Гц) × 2, DisplayPort (4K при 60 Гц) × 1, разъем для наушников 3,5 мм (Зеленый), LINE OUT × 2, Clear CMOS × 1, разъем для микрофона 3,5 мм × 1. Есть поддержка трех дисплеем без добавления внешнего графического процессора. Кнопка питания тоже сзади.

В комплект поставки Minisforum Elitemini B550 входит несколько минимальная док-станция для графического адаптера. В зависимости от вашего выбора видеокарты, она может значительно превышать размеры хост-компьютера. 

Если использовать внешнюю док-станцию для графического адаптера, то нельзя установить Minisforum Elitemini B550 по стандарту VESA. На приложенных изображениях графического адаптера корпус находится на боку, а расширение графического процессора находится на его нижней стороне, где расположены его ножки и монтажные отверстия.


Внешний графический адаптер не будет получать питание от блока на 19 В, поставляемого с Elitemini 500. Для него требуется внешний блок питания ATX или SFF (не входит в комплект). Наличие блока питания на столе рядом с этой системой уменьшает пространство на столе. Положительным моментом добавления блока питания для настольных ПК является то, что он должен поддерживать более мощные процессоры, но помните, что система охлаждения подходит только для процессоров до 65 Вт.

На первый взгляд это звучит как отличная альтернатива ноутбукам и очень портативная мини-система (она даже поставляется с сумкой для переноски); однако, чтобы его полноценно использовать, придется подключать дополнительные компоненты. А это уже не так компактно. Возможно, блок питания малого форм-фактора можно было бы каким-то образом прикрутить к конструкции, чтобы все это выглядело аккуратнее. С другой стороны, если вам нужна небольшая система с графической картой для настольных ПК, возможно, лучше приобрести/собрать систему Mini ITX, и тогда все будет аккуратно заключено в подходящий стильный корпус.

анонсы и реклама
Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел
-120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i9 12900Kf вдвое подешевел
-80000р на RTX 3060
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

У Minisforum есть предварительные цены на Elitemini B550, начиная с 499 долларов за модель на AMD Ryzen 7 4700G. Добавьте 100 долларов за более новый Ryzen 7 5700G и еще около 100 долларов за 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD. Также доступны и другие конфигурации. Minisforum сообщает, что системы поступят в продажу в середине мая.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #новинки #новинка #minisforum
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Ryzen 5 5500 в тестах Geekbench немного медленнее Ryzen 5600G
MSI разработала игровой настольный ПК MAG Meta 5 SE с процессором и видеокартой от AMD
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

США расширяют антироссийские санкции, а учёные из РФ построят сканер для производства 10-нм чипов
143
В Бельгии закрылся завод, выпускавший 80% мировых запасов хладагента для производства кремниевых чипов
15
Биткоин подешевел на $2000, но инвесторы VanEck ожидают его роста до $4 800 000 в ближайшие годы
30
Евросоюз потребует создавать мобильные устройства со съёмными аккумуляторами
15
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 Ti скинула 233 000 рублей за 2 недели
24
NASA: Две мощные солнечные вспышки достигли Земли на скорости более 3 миллионов километров в час
21
Завод 3М, выпускающий 80% охлаждающей жидкости для травления кремния, остановлен из-за вреда экологии Бельгии
7
Автор книги «Богатый папа, бедный папа» ожидает обвала доллара и советует покупать Биткоин и Эфир
140
Intel раскрыла полную информацию о своей мобильной линейке Arc A-Series
+
Спутники OneWEB продают на Авито за 83 млн. рублей
27
Нерабочая майнинг-ферма за 1 000 000 рублей отказывается копать Эфир – ремонт на коленке вместе с DG
4
Энтузиаст нашёл способ снизить температуру GeForce RTX 3080 на 25 градусов в майнинге и играх
9
Большой сборник прошивок MIUI 12.5 и MIUI 12 для 107 актуальных смартфонов Xiaomi от 31 марта 2022
+
Видеокарта поколения NVIDIA Ampere впервые прорвалась в топ-10 статистики Steam
11
Игроки остались очень довольны вестерном Weird West
2
Maxsun работает над материнской платой с припаянным i5-12500H
5
Прототип контактной линзы-дисплея от Mojo готов к тестированию
+
Новый AMD Ryzen 5 5500 оказался до 11% медленнее 5600X в тесте Geekbench
6
Пистолет, замаскированный под конструктор LEGO, вызвал недоумение в США
10
Стоит ли менять GeForce GTX 1060 спустя 5 лет после покупки – большое тестирование от RGHD
18

Популярные статьи

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: апрель 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4
Измеряем производительность современных и не очень процессоров в граммах на мегагерц
21
Обзор 2.0 акустики Oklick OK-117
46
Боремся с перегревом ноутбуков и предотвращаем троттлинг
97
Ton Place - о том сколько можно заработать и стоит ли переводить туда подписчиков из Instagram и других соц. сетей
1
Есть ли DRM-Free игры в Steam и как продают "право на использование" под видом продукта
7
Проблемы и перспективы использования рельсовых орудий
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-A D4
14
Aquaball: краткий обзор и небольшой тест
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
23:37
уже описали парни в коментах что опасная затея. лучше диэлектрик юзать..
Использование медных термопрокладок снижает температуру памяти RTX 3080 GDDR6X на 25 градусов
Виталий Shokerxxx
23:36
ну много всяких фриковых карточек выпускали например с повышенной шиной) и памятью...).. как разделение 1060 на 3 и 6 гигов). 960 2-3 гига)..
Intel Arc A350M оказалась медленнее мобильной GTX 1050 Ti в тестах 3DMark
Стас Михайлов
23:32
Вот этот т.н. человек наверное кого-то хочет убедить, что в украине есть фашисты. Да ты сам фашист, сукаааа. Ты хоть перечитай что ты пишешь. Кстати, это конкретный показатель того, что эту страну не ...
Lockheed Martin: Вертолет Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant успешно завершил первые испытания на выносливость
Стас Михайлов
23:28
да все равно говно какое-то. Едва ли интел смог в шину как амд, тут 64 бита, что с этим евнухом уже ин делай
Intel Arc A350M оказалась медленнее мобильной GTX 1050 Ti в тестах 3DMark
Alex TOPMAN
23:28
Только автор не качество контента в этой статье обсуждает (про состояние которого никто не спорит), а способ получения за него денег от тебя и меня. Поэтому, про "бред" ты не прав. То, что мнение авто...
Есть ли DRM-Free игры в Steam и как продают "право на использование" под видом продукта
Alex TOPMAN
23:24
Ты за этой системой не видишь, уходят ли деньги конкретно разработчиками и какой процент. И мы с тобой уже обсуждали это ранее. Но, ты так и продолжаешь тупо "давить на нытьё" общими избитыми фразами....
Есть ли DRM-Free игры в Steam и как продают "право на использование" под видом продукта
Анастасия Ворошилова
23:23
Поставим. Ничего страшного, что на новое железо дров под ХР и 7ку нет
В РФ приостановили сертификацию ПО Oracle, Microsoft и IBM – чем это грозит российскому бизнесу
Анастасия Ворошилова
23:22
На юзерскую Винду мягким особо пох. А вот серверные оси и прочее Корп по - за это гнули ой как
В РФ приостановили сертификацию ПО Oracle, Microsoft и IBM – чем это грозит российскому бизнесу
rainaustin
23:21
Еще и БП отдельно брать, хотя идея интересная.
Компания Minisforum представила мини-ПК на базе Ryzen с поддержкой eGPU по цене 499 долларов
fint1982
23:17
100% , там еще ниже совсем раскрылся этот агент цру
Lockheed Martin: Вертолет Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant успешно завершил первые испытания на выносливость
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем