MSI MAG Meta 5 SE сочетает в себе процессор AMD Ryzen 7 5800X и видеокарту Radeon RX 6700 XT

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MSI выпустила свой первый игровой настольный компьютер на базе процессоров AMD. Новый MSI MAG Meta 5 SE сочетает в себе процессор AMD Ryzen 7 5800X и видеокарту Radeon RX 6700 XT. Кроме того, покупатели могут выбрать до 64 ГБ ОЗУ, один из различных вариантов хранения и воздушное или жидкостное охлаждение.

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Одним из привлекательных аспектов выбора системы, полностью созданной на базе AMD, является то, что она поддерживает технологию AMD Smart Access Memory. Согласно собственным тестам AMD, эта улучшенная функция связи CPU-GPU может улучшить игровую производительность до 15%. Однако в реальном мире его эффект меняется. Ее конкуренты, а именно Nvidia и Intel, придумали, как реализовать поддержку аналогичной технологии Resizable BAR, поэтому AMD SAM не является эксклюзивной технологией.

Говоря о технологиях повышения производительности, пресс-релиз MSI об игровом настольном компьютере MAG Meta 5 SE включает в себя сегмент, посвященный AMD Fidelity FX Super Resolution (FSR). Используя слайд, предоставленный AMD, демонстрирующий преимущества FSR, MSI указывает, что современные игры AAA с трассировкой лучей могут работать примерно на 20% быстрее в 4K, практически без заметной разницы в качестве (FSR Ultra Quality).

Таблица взята с портала Tom’s Hardware

Выше приведены полные технические характеристики в соответствии с MSI, но они, похоже, упускают какие-либо стандартные варианты конфигурации хранилища и не упоминают конкретные варианты охлаждения. На момент написания статьи страницы продуктов MAG Meta 5 SE AMD 5000 Series не были опубликованы, поэтому пока нельзя эту информацию. Никакие другие технические характеристики не кажутся необычными или заслуживающими особого внимания.

Внутренние технические характеристики, несомненно, достойные. Так как это крупный настольный компьютер со стандартной материнской платой и вспомогательными компонентами его должно быть так же легко модернизировать, как любую другую сборку. Тем не менее некоторые сочтут дизайн немного старомодным или даже уродливым.

MSI описывает MAG Meta 5 SE как предлагающий «минималистский стиль», но красный значок на передней панели, наряду с двойной светодиодной RGB-подсветкой Mystic Light и стеклом сбоку — все это довольно привлекательные особенности, хотя и уже немного поднадоевшие.

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Как упоминалось выше, в настоящее время у MSI нет готовых страниц продукта, поэтому пока никак не узнать цены на данную линейку ПК.