SSD предназначен не только для PlayStation 5, но и для ПК

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MSI выпустила новый твердотельный накопитель PCIe 4.0 NVMe M.2 2280, разработанный специально для слота расширения PlayStation 5 со встроенным радиатором.

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Spatium M480 Play — первый совместимый твердотельный накопитель компании емкостью от 500 ГБ до 4 ТБ с максимальной скоростью передачи данных 7,0 Гбит/с. Однако он не только ориентирован на владельцев PlayStation 5: MSI стремится подчеркнуть, что Spatium M480 Play также является хорошим выбором для ПК-геймеров и создателей контента.

Специально разработанный рифленый алюминиевый радиатор с двойной отделкой помогает предотвратить троттлинг. Одним из основных конструктивных требований для твердотельных накопителей PS5 было то, что эффективный радиатор должен обеспечивать производительность устройства без его перегрева, а также не он должен быть слишком большим из-за ограничения по толщине 11,25 мм, накладываемого конструкцией PS5. Помимо этого требования, Sony вполне открыта для любого используемого диска NMVe M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 стандартной длины, если он может поддерживать скорость последовательного чтения 5,5 ГБ/с или выше.





Для любителей ПК уже есть твердотельный накопитель MSI Spatium M480, но в этой конструкции нет радиатора. MSI также производит Spatium M480 HS, в котором суффикс HS относится к солидному радиатору в комплекте, что делает его несовместимым с конструкцией PS5. (При общей толщине 20,40 мм он слишком громоздкий для консоли).

Вот технические характеристики MSI Spatium M480 Play, которые аналогичны предыдущим версиям, несовместимым с PS5:

Таблица взята с портала Tom’s Hardware

Одним из отличий Spatium M480 Play от хранилищ для ПК является большая его емкость. В то время как его предшественники были доступны только емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, новый SSD, совместимый с PlayStation 5, будет иметь новую версию на 4 ТБ.

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MSI Spatium M480 Play поступит в продажу в ближайшее время. Версия на 2 ТБ с указанными выше характеристиками стоит MSRP 329 долларов. Хотя это первый твердотельный накопитель M.2 MSI, совместимый с PS5, несколько других фирм уже выпустили продукты для этого же сегмента. Например, семейство Corsair MP600 Pro LPX, а также TeamGroup T-Force Cardea A440 Pro Special.