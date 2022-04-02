Intel Arc A350M был протестирован в 3DMark Fire Strike и Time Spy

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RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Пользователь Twitter под ником @harukaze5719 обнаружил, что недавно выпущенный мобильный графический процессор Intel Arc A350M был протестирован в 3DMark Fire Strike и Time Spy.

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Видеокарта была установлена в новый Samsung Galaxy Book Pro 2. В этих двух конкретных тестах производительность A350M была в целом на уровне, а иногда и ниже мобильной GTX 1050 Ti от Nvidia. Имейте в виду, что GTX 1050 Ti для ноутбуков впервые была выпущена в начале 2017 года. Arc 3 A350M представляет собой младшую модель в новой линейке мобильных графических процессоров Intel Arc Alchemist. Она содержит шесть ядер Xe, шесть блоков трассировки лучей и имеет тактовую частоту 1150 МГц. Шина памяти всего 64 бита с максимальным объемом памяти 4 ГБ и работает на модулях GDDR6. Однако ее энергопотребление довольно низкое с настраиваемой целевой мощностью от 25 до 35 Вт.

Galaxy Book 2 Pro оснащается процессором Core i7-1260P вместе с дискретным графическим процессором Arc A350M. Объем и тип ОЗУ не указаны, но Samsung предлагает до 16 ГБ LPDDR5. Обратите внимание, что этот ноутбук имеет как режим «производительности», так и режим по умолчанию. Ноутбук тестировался в обоих этих режимах.

К сожалению, неизвестно, какие тесты проводились в каком режиме, поэтому остается только строить предположения.

В 3DMark Fire Strike ноутбук набрал максимальную оценку 7318 баллов за графику, за процессор 16140 баллов и общую оценку 1786 баллов. В 3DMark Time Spy ноутбук набрал 3197 баллов за графику и 7385 баллов за процессор.

Эти результаты невелики даже по меркам бюджетных игровых ноутбуков. Для сравнения, мобильный графический процессор Nvidia GTX 1050 Ti, выпущенный несколько лет назад, может показывать такие же или даже лучшие результаты в 3DMark.

В TimeSpy есть несколько мобильных оценок GTX 1050 Ti, которые достигли графической оценки 3197 и выше, при этом наивысшая оценка составляет 9336. Тем не менее есть несколько оценок 1050 Ti, которые намного ниже 3197 баллов, поэтому A350M технически (возможно) может превзойти GTX 1050 Ti в Time Spy, в зависимости от конфигурации устройства.

В настоящее время A350M не может сравниться ни с чем более новым, чем графические процессоры Nvidia Pascal начального уровня. По сравнению с чем-то более новым, например, мобильным GTX 1650, самые низкие оценки 3DMark Time Spy составляют более 4000 баллов, не говоря уже о 3200 баллах у A350M.

В 3DMark Fire Strike для A350M дела обстоят не лучше. GTX 1050 Ti может легко превзойти графический процессор Intel с оценкой 8867 баллов по сравнению с 7318 баллами A350M. Для справки, показатель 1050 Ti является самым низким, который можно найти в 3DMark, и занимает 100-е место. Также у 1050 Ti есть и результаты, максимальное значение которых составляет 20 294 балла — очевидно, это сильно разогнанная видеокарта.

Сырой драйвер Arc 350M и вопросы оптимизации

Хотя производительность выглядит плохой, нужно воспринимать эти результаты с долей скептицизма, поскольку существует множество переменных, которые могут повлиять на результаты Arc A350M. Во-первых, 3DMark — это всего лишь один синтетический тест, и нужно увидеть производительность A350M в играх, чтобы получить более полную картину.

Также Intel всего несколько дней назад выпустила свою серию графических процессоров Arc, поэтому, по-видимому, на ноутбуке установлены еще сырые драйверы графического процессора. Так что лишь за счет доработанной версии драйверов все может стать значительно лучше. Также могут быть несоответствия производительности и оптимизации с Galaxy Book 2 Pro, что может еще больше снизить производительность.

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На данный момент эти первоначальные результаты не являются многообещающими, но придется подождать дополнительных тестов и обзоров и, возможно, некоторых обновлений драйверов, прежде чем можно будет точно определить истинный потенциал A350M.