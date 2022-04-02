Поддержка fTPM пока находится в стадии бета-тестирования, а двойная загрузка Windows и SteamOS по-прежнему невозможна.

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Valve выпустила два новых обновления для Steam Deck: официальное обновление с рядом новых функций и улучшений, а также новое бета-обновление с еще большим количеством функций и улучшений, которые позже станут доступны всем. Но самое главное, новое бета-обновление добавляет полную поддержку Windows 11 благодаря включению fTPM на SoC AMD.

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Если вы один из немногих, кто достаточно смел, чтобы установить Windows на свою Steam Deck, вам будет приятно иметь поддержку fTPM. Это обеспечит полную поддержку новейшей операционной системы Microsoft, Windows 11, и предоставит доступ к новым игровым функциям, которые Windows 11 будет иметь по сравнению с Windows 10. Например, к полной версии DirectStorage. Однако вы все равно можете включить fTPM в Windows 10, если вам нужна дополнительная безопасность.

Valve предупреждает, что это новое бета-обновление, которое применяется как к ОС, так и к BIOS, все еще тестируется. Поэтому при установке бета-версии вы действуете на свой страх и риск.

Microsoft сделала TPM обязательным требованием в своей новой операционной системе Windows 11 и не позволит вам установить ОС, если внутренний или выделенный модуль TPM не обнаружен. Есть способы обойти требование TPM, но единственный способ установить Windows 11 способом, задуманным Microsoft, — это поддержка TPM.

Набор драйверов для Steam Deck все еще неполный, а звуковые драйверы все еще находятся в разработке. Есть также ряд ошибок, которые были обнаружены в текущих драйверах Valve для Windows в Steam Deck, из-за чего работа OC в Steam Deck кажется ограниченной.

Другие преимущества

Еще одна интересная функция, появившаяся в официальном обновлении для Steam Deck, — это добавление поддержки набора текста с помощью двух трекпадов — функция, реализованная в собственном контроллере Steam от Valve.

Когда в SteamOS появляется экранная клавиатура, на экране появляются два курсора. Согласно ютуберу Gaming On Linux, добавление этой функции делает набор текста в Steam Deck намного проще, чем было раньше.

Вот короткое видео от него, демонстрирующее функцию набора текста с помощью двойного трекпада в Steam Deck:





Еще одна функция, добавленная в официальном обновлении, — это параметры калибровки джойстиков Steam Deck, а также внешних контроллеров. Теперь вы можете настроить мертвые зоны для левого и правого джойстиков, а также отрегулировать тактильную отдачу для правого и левого трекпадов.

Это может быть особенно полезно для тактильных ощущений на сенсорных панелях, которые, в целом довольно слабые. Их настройка может помочь решить эту проблему, или их можно и вовсю отключить.

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Теперь вы также можете калибровать джойстики на внешних геймпадах, что может оказаться полезным, если вы решите запустить Steam Deck в качестве обычной консоли, такой как PS5, подключенной к специальному геймпаду и телевизору.