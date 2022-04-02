Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Обновления для Steam Deck улучшают стабильность и добавляют поддержку fTPM для установки Windows 11
Поддержка fTPM пока находится в стадии бета-тестирования, а двойная загрузка Windows и SteamOS по-прежнему невозможна.
анонсы и реклама
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
ВТРОЕ подешевел Core i9 11900K
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Valve выпустила два новых обновления для Steam Deck: официальное обновление с рядом новых функций и улучшений, а также новое бета-обновление с еще большим количеством функций и улучшений, которые позже станут доступны всем. Но самое главное, новое бета-обновление добавляет полную поддержку Windows 11 благодаря включению fTPM на SoC AMD.

реклама

Если вы один из немногих, кто достаточно смел, чтобы установить Windows на свою Steam Deck, вам будет приятно иметь поддержку fTPM. Это обеспечит полную поддержку новейшей операционной системы Microsoft, Windows 11, и предоставит доступ к новым игровым функциям, которые Windows 11 будет иметь по сравнению с Windows 10. Например, к полной версии DirectStorage. Однако вы все равно можете включить fTPM в Windows 10, если вам нужна дополнительная безопасность.

Valve предупреждает, что это новое бета-обновление, которое применяется как к ОС, так и к BIOS, все еще тестируется. Поэтому при установке бета-версии вы действуете на свой страх и риск.

Microsoft сделала TPM обязательным требованием в своей новой операционной системе Windows 11 и не позволит вам установить ОС, если внутренний или выделенный модуль TPM не обнаружен. Есть способы обойти требование TPM, но единственный способ установить Windows 11 способом, задуманным Microsoft, — это поддержка TPM.

Набор драйверов для Steam Deck все еще неполный, а звуковые драйверы все еще находятся в разработке. Есть также ряд ошибок, которые были обнаружены в текущих драйверах Valve для Windows в Steam Deck, из-за чего работа OC в Steam Deck кажется ограниченной.

Другие преимущества

Еще одна интересная функция, появившаяся в официальном обновлении для Steam Deck, — это добавление поддержки набора текста с помощью двух трекпадов — функция, реализованная в собственном контроллере Steam от Valve.

Когда в SteamOS появляется экранная клавиатура, на экране появляются два курсора. Согласно ютуберу Gaming On Linux, добавление этой функции делает набор текста в Steam Deck намного проще, чем было раньше. 

Вот короткое видео от него, демонстрирующее функцию набора текста с помощью двойного трекпада в Steam Deck:


Еще одна функция, добавленная в официальном обновлении, — это параметры калибровки джойстиков Steam Deck, а также внешних контроллеров. Теперь вы можете настроить мертвые зоны для левого и правого джойстиков, а также отрегулировать тактильную отдачу для правого и левого трекпадов.

Это может быть особенно полезно для тактильных ощущений на сенсорных панелях, которые, в целом довольно слабые. Их настройка может помочь решить эту проблему, или их можно и вовсю отключить.

анонсы и реклама
Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел
-120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i9 12900Kf вдвое подешевел
-80000р на RTX 3060
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Теперь вы также можете калибровать джойстики на внешних геймпадах, что может оказаться полезным, если вы решите запустить Steam Deck в качестве обычной консоли, такой как PS5, подключенной к специальному геймпаду и телевизору.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новинки #новинка #windows 11 #steam deck #обновление
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

MSI выпустила твердотельный накопитель Spatium M480 Play для PS5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

США расширяют антироссийские санкции, а учёные из РФ построят сканер для производства 10-нм чипов
141
В Бельгии закрылся завод, выпускавший 80% мировых запасов хладагента для производства кремниевых чипов
16
Биткоин подешевел на $2000, но инвесторы VanEck ожидают его роста до $4 800 000 в ближайшие годы
30
Евросоюз потребует создавать мобильные устройства со съёмными аккумуляторами
15
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 Ti скинула 233 000 рублей за 2 недели
24
NASA: Две мощные солнечные вспышки достигли Земли на скорости более 3 миллионов километров в час
21
Завод 3М, выпускающий 80% охлаждающей жидкости для травления кремния, остановлен из-за вреда экологии Бельгии
7
Intel раскрыла полную информацию о своей мобильной линейке Arc A-Series
+
Автор книги «Богатый папа, бедный папа» ожидает обвала доллара и советует покупать Биткоин и Эфир
100
CNBC: Илон Маск недоволен новым налогом Байдена на миллиардеров
28
Спутники OneWEB продают на Авито за 83 млн. рублей
20
Нерабочая майнинг-ферма за 1 000 000 рублей отказывается копать Эфир – ремонт на коленке вместе с DG
3
Энтузиаст нашёл способ снизить температуру GeForce RTX 3080 на 25 градусов в майнинге и играх
9
Большой сборник прошивок MIUI 12.5 и MIUI 12 для 107 актуальных смартфонов Xiaomi от 31 марта 2022
+
Видеокарта поколения NVIDIA Ampere впервые прорвалась в топ-10 статистики Steam
11
Игроки остались очень довольны вестерном Weird West
2
Maxsun работает над материнской платой с припаянным i5-12500H
5
Прототип контактной линзы-дисплея от Mojo готов к тестированию
+
Новый AMD Ryzen 5 5500 оказался до 11% медленнее 5600X в тесте Geekbench
6
Пистолет, замаскированный под конструктор LEGO, вызвал недоумение в США
10

Популярные статьи

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: апрель 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4
Измеряем производительность современных и не очень процессоров в граммах на мегагерц
21
Обзор 2.0 акустики Oklick OK-117
44
Боремся с перегревом ноутбуков и предотвращаем троттлинг
97
Ton Place - о том сколько можно заработать и стоит ли переводить туда подписчиков из Instagram и других соц. сетей
1
Проблемы и перспективы использования рельсовых орудий
8
Есть ли DRM-Free игры в Steam и как продают "право на использование" под видом продукта
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-A D4
14
Aquaball: краткий обзор и небольшой тест
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

Adam Smith
21:57
ну сосут куйца бюргеры у русаков, ты тоже вставай в очередь)))
Автор книги «Богатый папа, бедный папа» ожидает обвала доллара и советует покупать Биткоин и Эфир
Alex23
21:56
Немцев уже тошнит от вас, как и во всем мире, уже простые люди задаются вопросами https://www.youtube.com/shorts/i8MGQ2F-ry8?&ab_channel=%D0%BC%D0%B8%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0...
Автор книги «Богатый папа, бедный папа» ожидает обвала доллара и советует покупать Биткоин и Эфир
Alex23
21:53
википедию такие же дурачки пишут как и ты🤭 чем антисемитизм отличается от руссофобии, хотя вы это и не скрываете
Автор книги «Богатый папа, бедный папа» ожидает обвала доллара и советует покупать Биткоин и Эфир
Adam Smith
21:50
клоуны, менты, мчс, перейдут на захваченной территории и даже не почувствуют перевода, только зп начнут получать в рублях
Автор книги «Богатый папа, бедный папа» ожидает обвала доллара и советует покупать Биткоин и Эфир
Alex23
21:50
Да я вижу по ценам ага🤭 у них уже карточки на еду вводят, а тут речь о видеокартах каких-то
AMD может выпустить ещё одну бюджетную видеокарту Radeon RX 6300
Потерь_нет
21:48
Далбаеб там уже штраф или на кичу. Рашизм надо рубить на корню. А немцы педантичные. Сказали что не будут за газ ржублями платить и не платят. Сказали что рашистов надо преследовать и сразу законодате...
Автор книги «Богатый папа, бедный папа» ожидает обвала доллара и советует покупать Биткоин и Эфир
Xardazzz
21:47
у меня осталось наследство в виде винтажных VEF 101 Stereo и 6AC-416 82 года. в отличном состоянии, не копанные. играют на уровне пластиковых дефендеров. деревянный Свен их легко переигрывает. не выки...
Обзор 2.0 акустики Oklick OK-117
Stron
21:46
Игра неплоха, взял ради интереса, пока финал контент не видел, но пока не плохо.
На фоне небывалого роста популярности в «Аллодах Онлайн» открыт уже пятый подписочный сервер
Adam Smith
21:45
запретили)))) не смеши)))) миньетик они делают с заглотом, рашачуваки там поебывают чуркобесов и каклов
Автор книги «Богатый папа, бедный папа» ожидает обвала доллара и советует покупать Биткоин и Эфир
Каа
21:43
Катушечник - это сила! После винила, конечно...
Обзор 2.0 акустики Oklick OK-117
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем