Maxsun – китайский производитель материнских плат, видеокарт, твердотельных накопителей и даже модулей памяти

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RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Хотя процессоры Intel Core 12-го поколения «Alder Lake» и обеспечивают серьезную производительность с 16 ядрами, им не хватает одной важной функции, которую предлагают мобильные процессоры: высокопроизводительного встроенного графического процессора. В мире, где видеокарты, как правило, обходятся в кругленькую сумму, высокопроизводительные iGPU имеют большой смысл. Хорошей новостью является то, что Maxsun работает над платформой Mini-ITX с мобильным процессором Alder Lake с высокопроизводительным iGPU Iris Xe.

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Материнская плата Maxsun Meterstone Alder Lake H45 выглядит как обычная платформа Mini-ITX. Согласно изображению, опубликованному в Chiphell (найденному @9550pro) плата оснащена двумя слотами памяти DDR4 или DDR5 для обычных модулей DIMM, одним слотом PCIe x16 для видеокарт, двумя слотами M.2-2280 для SSD, двумя разъемами SATA, разъемами I/O и стандартными разъемами питания ATX и EPS. Тем не менее плата оснащена припаянным процессором Intel i5-12500H Alder Lake-H с четырьмя высокопроизводительными ядрами Golden Cove и восемью энергоэффективными ядрами Gracemont. По данным Intel Ark, этот чип также содержит графический процессор Iris Xe с 80 исполнительными блоками.

На данный момент неясно, какие SKU Alder Lake-H планирует использовать Maxsun, поскольку на самом ЦП нет четкой маркировки. Также пока неизвестно, когда продукт станет доступен или сколько он будет стоить.

Процессоры Intel Alder Lake-H имеют базовую мощность процессора (PBP) 45 Вт, но могут быть разогнаны до 95/115 Вт в зависимости от SKU. Поэтому им нужен довольно сложный модуль регулятора напряжения, а также продвинутая система охлаждения. Для питания процессора Maxsun установил довольно серьезный семифазный VRM с DrMOS на 50 А, который выдает ~200 Вт и более.

С охлаждением все может быть немного сложнее. Несмотря на то, что существует множество кулеров для сокетов процессоров Alder Lake, получить кулер более высокого уровня для процессора может быть непросто. В прошлом году Maxsun выпустила материнскую плату ATX для настольных ПК на базе процессора Intel Mobile Tiger Lake-H и оснастила ее специальным радиатором, который, по-видимому, имитирует интегрированный теплоотвод (IHS) процессора для настольных ПК, чтобы сделать ее совместимой с широко доступными кулерами.

Технически материнская плата Meterstone Alder Lake H45 также может быть оснащена процессором Alder Lake-Р, который по выводам совместим с версиями H-серии. Процессоры Intel Alder Lake-P имеют PBP 28 Вт и максимальную мощность до 64 Вт, поэтому, хотя пассивное охлаждение возможно, это может быть не самый оптимальный метод охлаждения.

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Maxsun – китайский производитель материнских плат, видеокарт, твердотельных накопителей и даже модулей памяти имеет тенденцию разрабатывать довольно интересные продукты, которые можно приобрести на AliExpress. Будут ли Maxsun Meterstone Alder Lake H45 доступны в международных розничных магазинах, это еще неизвестно, но, по крайней мере, продукция компании технически доступна за пределами Китая.