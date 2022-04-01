Скорость хеширования ETH составляет 248 MH/s

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Biostar анонсировала новый iMiner 660MX8D2 с восемью видеокартами Radeon RX 6600 для майнеров криптовалюты. Компания довольно активно участвует в майнинге криптовалют. Поставщик предлагает все: от материнских плат, ориентированных на майнинг, до полноценных машин для майнинга с поддержкой plug-and-play. Biostar ранее использовала графические карты AMD на базе Polaris, такие, как Radeon RX 580 или RX 570. На этот раз производитель выбрал RDNA 2 для iMiner 660MX8D2, а точнее Radeon RX 6600M.

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iMiner 660MX8D2 использует восемь графических карт Radeon RX 6600M, мобильные варианты Radeon RX 6600. Однако Radeon RX 6600 и RX 6600M используют один и тот же чип Navi 23 с идентичным количеством шейдеров, с единственной существенной разницей в тактовых частотах. Поэтому Biostar, вероятно, просто перепрофилировала мобильные версии в настольную. Тем не менее это обычная практика, и это уже можно было наблюдать с мобильной видеокартой Nvidia GeForce RTX 3060.

Radeon RX 6600M 8 ГБ от Biostar оснащен кулером с двойной тепловой трубкой и двумя вентиляторами. Видеокарта имеет один 8-контактный разъем питания PCIe и предлагает три выхода DisplayPort и порт HDMI, которые не нужны для видеокарты для майнинга.

Восемь видеокарт Radeon RX 6600M установлены на специальной материнской плате Biostar TB360-BTC D+ с B360 чипсетом, который поддерживает старые процессоры Intel 8-го и 9-го поколений. Biostar оснащает iMiner 660MX8D слабым двухъядерным чипом Celeron G4900 для минимизации энергопотребления и твердотельным накопителем емкостью 120 ГБ для хранения данных. К сожалению, имеется только один слот памяти SO-DIMM для планки DDR4-2666 объемом до 16 ГБ. Однако важно то, что на материнской плате предусмотрено восемь слотов расширения PCIe x16 (семь PCIe 2.0 x16 на x1, один PCIe 3.0 x16), поэтому переходные платы не требуются. Кроме того, Biostar включает блок питания 2000 Вт 220 В для питания восьми видеокарт RDNA 2.

Biostar рекламирует iMiner 660MX8D2 как беспроблемную систему для майнинга; даже новички смогут приобрести ее и начать работать. Скорость хеширования ETH составляет 248 MH/s, что примерно на 7% выше, чем у предыдущего майнера Biostar iMiner A588x8D2 с восемью Radeon RX 580. Майнер поддерживает все популярные криптовалюты, включая Ethereum, Ethereum Classic, Monero, BTG и Zcash.

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Ценник на iMiner 660MX8D2 производитель не назвал, поэтому потенциальным покупателям придется связаться с Biostar по поводу информации о ценах.