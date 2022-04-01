Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Biostar создал систему для майнинга на основе 8 видеокарт Radeon RX 6600
Скорость хеширования ETH составляет 248 MH/s
анонсы и реклама
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
ВТРОЕ подешевел Core i9 11900K
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Biostar анонсировала новый iMiner 660MX8D2 с восемью видеокартами Radeon RX 6600 для майнеров криптовалюты. Компания довольно активно участвует в майнинге криптовалют. Поставщик предлагает все: от материнских плат, ориентированных на майнинг, до полноценных машин для майнинга с поддержкой plug-and-play. Biostar ранее использовала графические карты AMD на базе Polaris, такие, как Radeon RX 580 или RX 570. На этот раз производитель выбрал RDNA 2 для iMiner 660MX8D2, а точнее Radeon RX 6600M.

реклама

iMiner 660MX8D2 использует восемь графических карт Radeon RX 6600M, мобильные варианты Radeon RX 6600. Однако Radeon RX 6600 и RX 6600M используют один и тот же чип Navi 23 с идентичным количеством шейдеров, с единственной существенной разницей в тактовых частотах. Поэтому Biostar, вероятно, просто перепрофилировала мобильные версии в настольную. Тем не менее это обычная практика, и это уже можно было наблюдать с мобильной видеокартой Nvidia GeForce RTX 3060.

Radeon RX 6600M 8 ГБ от Biostar оснащен кулером с двойной тепловой трубкой и двумя вентиляторами. Видеокарта имеет один 8-контактный разъем питания PCIe и предлагает три выхода DisplayPort и порт HDMI, которые не нужны для видеокарты для майнинга. 

Восемь видеокарт Radeon RX 6600M установлены на специальной материнской плате Biostar TB360-BTC D+ с B360 чипсетом, который поддерживает старые процессоры Intel 8-го и 9-го поколений. Biostar оснащает iMiner 660MX8D слабым двухъядерным чипом Celeron G4900 для минимизации энергопотребления и твердотельным накопителем емкостью 120 ГБ для хранения данных. К сожалению, имеется только один слот памяти SO-DIMM для планки DDR4-2666 объемом до 16 ГБ. Однако важно то, что на материнской плате предусмотрено восемь слотов расширения PCIe x16 (семь PCIe 2.0 x16 на x1, один PCIe 3.0 x16), поэтому переходные платы не требуются. Кроме того, Biostar включает блок питания 2000 Вт 220 В для питания восьми видеокарт RDNA 2.

Biostar рекламирует iMiner 660MX8D2 как беспроблемную систему для майнинга; даже новички смогут приобрести ее и начать работать. Скорость хеширования ETH составляет 248 MH/s, что примерно на 7% выше, чем у предыдущего майнера Biostar iMiner A588x8D2 с восемью Radeon RX 580. Майнер поддерживает все популярные криптовалюты, включая Ethereum, Ethereum Classic, Monero, BTG и Zcash.

анонсы и реклама
Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел
-120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i9 12900Kf вдвое подешевел
-80000р на RTX 3060
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Ценник на iMiner 660MX8D2 производитель не назвал, поэтому потенциальным покупателям придется связаться с Biostar по поводу информации о ценах.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#radeon #ethereum #biostar #radeon rx 6600 #radeon rx 6600m
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Мой опыт майнинга за 4 года — почему я никогда не буду майнить на GeForce RTX 3060
ASRock собрала систему для майнинга на основе 12 гибридных процессоров от PlayStation 5
Biostar анонсировала новую видеокарту – возвращение бюджетного GPU 2017г выпуска Radeon RX 550
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
223
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT потеряла половину стоимости за неделю
36
Исследователи из Калифорнийского университета открыли источник сверхбыстрого электронного дождя
2
Энтузиаст продемонстрировал, как может выглядеть Ведьмак 4 на новом движке Unreal Engine 5
17
CNBC: Илон Маск недоволен новым налогом Байдена на миллиардеров
16
NASA: Две мощные солнечные вспышки достигли Земли на скорости более 3 миллионов километров в час
19
США расширяют антироссийские санкции, а учёные из РФ построят сканер для производства 10-нм чипов
65
СМИ: компании Microsoft и SAP не намерены полностью уходить из России
11
Большой сборник прошивок MIUI 12.5 и MIUI 12 для 107 актуальных смартфонов Xiaomi от 31 марта 2022
+
Инсайдер: авторы Detroit Become Human полностью войдут в состав китайского гиганта NetEase
+
В Бельгии закрылся завод, выпускавший 80% мировых запасов хладагента для производства кремниевых чипов
9
Выходец из NVIDIA создал Китае компанию MTT и уже выпустил игровую видеокарту под Windows
9
Rutube начнет глобальное обновление платформы уже со 2 апреля
116
Moore Threads представила видеокарты MTT S60 и MTT S2000 с поддержкой DirectX
1
Операторы сотовой связи стали убирать безлимитные тарифы
23
Через год-полтора Яндекс может столкнуться с проблемами в работе из-за нехватки оборудования - Bloomberg
8
Apple может объявить о поддержке платежей в биткоинах на конференции Bitcoin 2022 в Майами
8
Биткоин подешевел на $2000, но инвесторы VanEck ожидают его роста до $4 800 000 в ближайшие годы
27
Intel анонсировала дискретную видеокарту Arc Limited Edition для настольных ПК
2
Intel показала свою первую настольную видеокарту Arc Alchemist
16

Популярные статьи

Измеряем производительность современных и не очень процессоров в граммах на мегагерц
18
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: апрель 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3
Обзор игровых/компьютерных очков Gunnar Torpedo-X Razer Edition
20
Боремся с перегревом ноутбуков и предотвращаем троттлинг
65
Проблемы и перспективы использования рельсовых орудий
2
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть вторая
2
Ton Place - о том сколько можно заработать и стоит ли переводить туда подписчиков из Instagram и других соц. сетей
1
Aquaball: краткий обзор и небольшой тест
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

Alex-IT
23:19
Интересная история)) Чтобы ноут до 5200 кочегарил я и сам не сталкивался ещё.
Боремся с перегревом ноутбуков и предотвращаем троттлинг
korney
23:18
"Не сразу всё устроилось", потом "Москва не сразу строилась"
СМИ: Минобрнауки РФ рассылает вузам письма с просьбой перенести контент с каналов YouTube на российские сервисы VK.Видео и Rutube
Alex-IT
23:18
Полностью согласен. Вот только и обзоры многие субъективные, сильные стороны показывают, а слабые уже нет.
Боремся с перегревом ноутбуков и предотвращаем троттлинг
Сергей Андросов
23:17
США тоже огромная страна, только своего внутреннего производства там с гулькин хрен, вся их экономическая мощь основана на гегемонии доллара, убери доллар и рухнет омерика в такое дно, откуда выхода н...
США расширяют антироссийские санкции, а учёные из РФ построят сканер для производства 10-нм чипов
Шаповалов Сергей
23:17
Ух ты, неужели сам Гиркин собственной персоны или его последователь нарисовался
США расширяют антироссийские санкции, а учёные из РФ построят сканер для производства 10-нм чипов
Alex-IT
23:17
Интересное решение, а так уже делали или ещё нет?
Боремся с перегревом ноутбуков и предотвращаем троттлинг
Alex-IT
23:15
У них кажется и производства своего нет, только шильдики вешают.
Боремся с перегревом ноутбуков и предотвращаем троттлинг
Alex-IT
23:15
У многих ноутов термопаста дешёвая используется, производителю главное, чтобы гарантийный срок она продержалась...
Боремся с перегревом ноутбуков и предотвращаем троттлинг
Aslan Heroes
23:14
Ну если отбросить эмоции, то он просто выполняет свою работу. Ибо при капитализме это нормально. Вся эта история была предопределена ещё в 1991 году, когда советское государство было разрушено в резул...
США расширяют антироссийские санкции, а учёные из РФ построят сканер для производства 10-нм чипов
Alex-IT
23:14
Можно ещё пирометром определить перегрев, но он не у всех дома есть.
Боремся с перегревом ноутбуков и предотвращаем троттлинг
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем