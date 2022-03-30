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XMG добавила ноутбуки на базе Arc Alchemist в дорожную карту
В линейку включены две будущих модели
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XMG выпустила новую дорожную карту, демонстрирующую всю линейку моделей ноутбуков, которые появятся в 2022 году. В линейку включены два будущих SKU, разработанных на основе новых мобильных дискретных графических процессоров Intel Arc Alchemist, которые будут выпущены в конце этого года (примерно в третьем квартале 2022 года).

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Две упомянутые модели включают в себя 15,6-дюймовый ноутбук NUC со спецификацией эталонного дизайна Intel «Alder County» и еще один ноутбук, известный как проект X-Series, который будет оснащен флагманским графическим процессором Arc от Intel и будет функционировать как замена настольному компьютеру. Несомненно, это будет один из флагманских игровых ноутбуков XMG, который, вероятно, также будет оснащен 17,3-дюймовым дисплеем из-за статуса замены настольного ПК.

Для непосвященных: «Alder County» — это последняя эталонная спецификация Intel для игрового ноутбука, функционирующего под эгидой NUC. Это необязательная конфигурация, но если кто-то решит ее выбрать, он будет использовать детали, специально выбранные Intel.

Alder Country — это самый уникальный эталонный дизайн на сегодняшний день, поскольку он включает в себя как процессор Intel, так и дискретный графический процессор Intel благодаря недавно разработанной графической архитектуре Intel Arc Alchemist. Как следует из названия, эта эталонная спецификация будет включать только процессор Alder Lake и графический процессор Arc.

Пока неизвестно, какой процессор и видеокарту XMG будет использовать для своего проекта NUC, но это может быть что угодно, от мобильного процессора Core i3 до Core i9 Alder Lake и графического процессора серий Arc 3, Arc 5 или Arc 7. Предположительно, у XMG будет несколько SKU проекта NUC с разными конфигурациями ЦП и ГП.

XMG заявляет, что этот ноутбук будет похож на XMG Fusion 15 2019 года, в котором также использовался эталонный дизайн Intel. По словам XMG, он будет основан на 15-дюймовом корпусе с элегантным дизайном, поэтому можно ожидать, что этот ноутбук будет легким и тонким игровым устройством.

Другой ноутбук для проекта XMG X-Series, несомненно, будет использовать флагманский мобильный графический процессор Intel Arc Alchemist, известный как A770M. Этот графический процессор имеет в общей сложности 32 ядра Xe (или 512 XVE/EU), 16 ГБ памяти и TGP где-то между 120-150 Вт, в зависимости от того, какую мощность производители ноутбуков хотят использовать в своих устройствах.

XMG говорит, что этот ноутбук будет разработан на совершенно новом шасси, предназначенном для высокопроизводительного сегмента, поэтому можно ожидать, что этот ноутбук будет полной противоположностью NUC Project с массивным и толстым форм-фактором.

Поскольку Intel только сегодня анонсировала свои графические процессоры Arc, пока совсем непонятно, как они будут работать в сравнении с аналогами от Nvidia и AMD. Но поскольку A770M является флагманским графическим процессором для новейшего поколения дискретных графических процессоров Intel, можно надеяться, что он будет иметь производительность, аналогичную своим конкурентам, таким как RTX 3080 и RX 6800M.

Что известно, так это даты выпуска. Сегодня Intel выпускает серию графических процессоров Arc 3 начального уровня, включая A350M и A370M с 6–8 ядрами Xe и 4 ГБ памяти. Тем не менее Intel ждет до начала лета, чтобы выпустить остальную часть своего стека продуктов, включая A550M с 16 ядрами Xe и 8 ГБ видеопамяти, A730M с 24 ядрами Xe и 12 ГБ видеопамяти, а также флагманские графические процессоры A770M.

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XMG — лишь один из партнеров Intel, объявивших об интеграции Arc со своими будущими игровыми ноутбуками. На самом деле, гораздо больше партнеров Intel последуют этому примеру.

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