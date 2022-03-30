Biostar добавила в свой каталог Radeon RX 550

Biostar добавила в свой каталог новую видеокарту, родом из далекого 2017 года. Пользователь Твиттер @momomo_us обнаружил, что компания выпускает новую версию Radeon RX 550, которой уже несколько лет. Да, это далеко не лучшая видеокарта в наши дни, но Radeon RX 550 (VA5505RG41) от Biostar может быть подходящим вариантом для тех, кому не нужна высококачественная графика.

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Radeon RX 550 от Biostar использует чип Lexa Pro, поэтому это вариант с 512 потоковыми процессорами вместо Radeon RX 550 на базе Baffin LE с 640 потоковыми процессорами. Видеокарта имеет тактовую частоту 1183 МГц, что позволяет ей обеспечивать производительность FP32 около 1,2 терафлопс. Однако Radeon RX 550 немного медленнее, чем графический движок Vega, установленный в APU Radeon 5 5600G (Zen 3).

Radeon RX 550 не предложит вам приятную игровую производительность, если вы не играете в разрешении 720p (1280 x 720) на низких настройках. Тем не менее 4 ГБ памяти GDDR5 видеокарты помогают с другими повседневными задачами. Кроме того, Radeon RX 550 имеет четыре выхода HDMI с поддержкой 4K и может одновременно управлять четырьмя дисплеями.

Итерация Radeon RX 550 от Biostar имеет однослотовую конструкцию и не требует никаких внешних разъемов питания. В результате видеокарта прекрасно вписывается в основные системы, хотя рекомендуется блок питания мощностью как минимум 250 Вт.

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Biostar не указала цену или доступность Radeon RX 550 (VA5505RG41). Для сравнения, самая дешевая Radeon RX 550 стоит от 209,99 долларов. Видеокарта дебютировала по цене 79 долларов пять лет назад, однако сейчас потребители платят на 166% больше за устаревшую видеокарту Radeon. В этом прелесть нехватки полупроводников. Даже старые модели вроде Radeon RX 550 или давно забытой GeForce GT 730 могут быть актуальны. Но стоит ли переплачивать за видеокарту пятилетней давности? Нет, если только у вас действительно нет другого выбора.