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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
ASRock собрала систему для майнинга на основе 12 гибридных процессоров от PlayStation 5
Стоимость системы - 14 800 долларов
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Пользователь из Twitter заметил полностью «сертифицированный и протестированный» сервер для криптомайнинга ASRock стоимостью 14 800 долларов, созданный в сотрудничестве с AMD. Самое интересное, что система оснащена двенадцатью APU AMD BC-250, которые разгоняют ее до удивительно высокой скорости 610 MH/s. Информатор в Твиттере считает, что это могут быть бракованные процессоры PS5 Oberon, причем такие слухи уже появлялись раньше. Все это означает, что AMD, по-видимому, нашла еще одно применение своим дефектным чипам от PS5 в дополнение к AMD 4700S.

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ASRock является одним из наиболее дружественных к криптомайнингу производителей ПК и компонентов, наряду с Biostar. Просматривая его сайт, вы найдете предназначенные для криптографии материнские платы как часть серии BTC+, а также полезные аксессуары и руководства по началу работы в криптомайнинге. Тем не менее она также производит серверы для майнинга криптовалюты и продает базовые и полностью заполненные серверы избранным клиентам.

Пользователь рассказал о продаже одной из ферм ASRock для майнинга в Словении. Система описана как «ASRock Mining Rig Barebone 610 Mhs 12x AMD BC-250» по цене 13 499 евро или примерно 14 800 долларов. В объявлении говорится, что на продажу выставлен «качественный компьютер для операций по добыче криптовалюты с гарантией признанного производителя ASRock». Далее утверждается, что сертифицированная и протестированная система является результатом «сотрудничества между AMD и ASRock».

Изображение выше показывает систему с разных сторон. Если смотреть сверху вниз, вы можете увидеть двенадцать карт PCI, выстроенных в ряд без явного брендинга. В листинге говорится, что это «12 x AMD BC-250 APU для майнинга с пассивным дизайном», что означает, что на каждой плате находится APU PS5. В другом месте сервера находится 16 ГБ оперативной памяти GDDR6, пять охлаждающих вентиляторов и пара блоков питания мощностью 1200 Вт.

Вы заметите, что в списке нет процессора. Тем не менее один из APU PS5 может иметь работающие ядра ЦП, используемые для общих задач обработки и обслуживания. Эта теория согласуется с 16 ГБ оперативной памяти GDDR6, как и в Sony PlayStation 5.

Некоторые другие особенности этой готовой к работе системы для криптомайнинга заключаются в том, что она может достигать примерно 610 MH/s при майнинге Ethereum (ETH). Для справки, Nvidia GeForce RTX 3090 может добывать ETH со скоростью около 120 MH/s при потреблении 300 Вт. Это единственный графический адаптер от Nvidia, который наряду с недавно выпущенной GeForce RTX 3090 Ti не имеет ограничителя LHR.

Быстрая проверка магазинов показывает, что видеокарты RTX 3090 доступны по цене 2200 долларов. Чтобы соответствовать производительности сервера ASRock, потребуется около пяти таких видеокарт (11 000 долларов) плюс другие компоненты, такие как мощные блоки питания, которые обеспечивают 1500 Вт только для графических процессоров.

AMD BC-250, похоже, хорошо известна в мире криптомайнинга. Например, на одном сайте калькулятора прибыльности майнинга ETH указано, что один BC-250 способен развивать скорость чуть более 50 MH/s, что совпадает с рекламой сервера ASRock (12 x 50 MH/s = 600 MH/s). Также калькулятор добавляет, что использование одного из этих APU для майнинга будет стоить около 3 долларов в день, в зависимости от ваших затрат на электроэнергию и постоянно меняющейся стоимости ETH.

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Несмотря на недавний рост стоимости, добыча ETH становится все более сложной, что снижает его привлекательность для майнеров на GPU. Более того, ожидается, что в ближайшие месяцы он перейдет на Proof of Stake, что сделает инвестиции в размере 14 800 долларов в установку для криптомайнинга от ASRock бессмысленными.

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