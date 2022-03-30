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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Владелец кулера Intel Laminar RM1 заменил стандартный кожух бумажным и показал результаты
Бумажный кожух может заметно снизить шум кулера
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Разработчик ретро-игр поделился подробностями о быстрой и простой модификации новых штатных кулеров Intel Laminar RM1 владельцев линейки процессоров Intel Alder Lake. Патрик Бене, владелец компании Pubby Games, подробно описал свой метод снижения шума с помощью бумаги в блоге под названием «Кусок бумаги успокаивает стандартные кулеры Intel Alder Lake».

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У Бене есть ПК на базе процессора Intel Core i5-12400 Alder Lake, который он называет «бюджетным ПК».

Размышляя над конструкцией Laminar RM1 (который поставляется вместе BOX-версией процессоров Intel Alder Lake Core i3, i5 и i7), он заметил, что Laminar RH1 для процессоров серии Core i9 выше и имеет кожух вентилятора. 

Разница заставила мастера задуматься о том, будет ли какой-либо заметный эффект от добавления кожуха для кулера в его системе. Бене использовал бумагу, ножницы и ленту, чтобы сделать плотно прилегающий кожух вентилятора, который помогал направлять выбрасываемый воздух и не давал ему мешать лопастям вентилятора. Разница в шуме стала сразу заметна, но как человек, уважающий научные методы, Бене провел некоторые измерения и корректировки.

Выше вы можете увидеть диаграмму с результатами «бумажной модификации» Laminar RM1. В верхней части диаграммы видно, что процессор работает при температуре до 80 градусов Цельсия с немодифицированным кулером. Также он на 8 дБ громче, чем тот же вентилятор со вставленным 1-дюймовым бумажным кожухом. 1-дюймовый кожух отлично подходит для гашения шума, но его недостаток в том, что процессор нагревается на пять градусов выше. Постепенно увеличивая длину кожуха, Бене нашел оптимальную длину 1,7 дюйма. Эта конструкция была на 2 дБ громче, чем 1-дюймовый кожух, но все же на 6 дБ тише, чем заводская конструкция.

Вероятно, использование других материалов, сформированных в подходящую конструкцию, и вставки, напечатанной на 3D-принтере, дадут лучший результат.

Если вас заинтересовала подобная модификация Laminar RM1, вы можете протестировать ее самостоятельно с минимальными усилиями/риском. Существует лишь некоторый риск, что бумага попадет в лопасти и заклинит вентилятор. Поэтому, если все же захотите повторить эксперимент, соблюдайте осторожность.


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Стандартные кулеры Intel 2022 года ознаменовали собой значительное отличие от своих предшественников, когда в январе дебютировали новые доступные процессоры для настольных ПК линейки Alder Lake-S. Эти процессоры поставляются в комплекте с одним из трех новых кулеров Intel Laminar (подробности см. выше). Более привлекательный полупрозрачный черно-синий дизайн обеспечил крайне необходимое обновление как внешнего вида, так и производительности.

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#intel #охлаждение #кулер
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